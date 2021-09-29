文旅部多措并举推动旅游可持续发展

本报电 宁夏盐池县地处陕甘宁蒙交界地带，境内有隋、明长城4道，正大力发展长城文化旅游。近日，“宁夏盐池县长城国家文化公园文化旅游复合廊道基础设施和公共服务设施配套项目”得到中央预算内投资的重点支持。盐池县文化旅游广电局相关负责人说，中央预算内投资支持长城国家文化公园建设，为盐池县长城保护修缮、文旅融合等带来机遇。

文化和旅游部相关负责人介绍，今年以来，相关部门加大助企纾困力度，推动旅游可持续发展。截至8月中旬，国家发展改革委会同文化和旅游部，向各地下达了文化保护传承利用工程2021年中央预算内投资，共安排约24亿元资金，重点支持了76个旅游景区、旅游度假区等重大旅游基础设施建设项目及长城国家文化公园项目。

（雷莺乔）

供销社举办农民丰收节主题日活动

本报电 2021年中国农民丰收节全国供销合作社（河北正定）主题日活动日前在河北石家庄市正定县塔元庄村举行。该活动充分展示了供销合作社全面深化综合改革、服务乡村振兴的成果。

主题日活动当天举办了供销联盟成立仪式，由河北省供销合作社整合资源，组织成立农产品电商联盟、农产品销售联盟、农产品冷链物流联盟、农机服务联盟和农资采购联盟，实现企业间取长补短、优化整合、互帮互助、抱团发展，将在构建贯通县乡村农村电商和物流服务体系、推动农产品销售体系高质量发展、更好开展农业社会化服务等方面发挥重要作用。

（齐志明）

《 人民日报 》（ 2021年09月29日 19 版）

(责编：袁勃、牛镛)