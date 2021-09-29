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健身消费智能化、多样化、品质化

新技术赋能 新业态走俏（延伸阅读）

本报记者  张  文  齐志明
2021年09月29日07:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　传统健身，通常依赖健身教练的经验及近身观察，通过教练的指导来完成标准的训练，达成训练目标；而现在，健身用上互联网，利用智能硬件上的传感器及算法支持，来获得用户身体的各项指标，通过数据分析指导训练。这样的健身新业态越来越流行。

　　手机APP扫码开门、24小时营业，在手机上操作，即可完成开门解锁、运动支付全过程……在成都，这样的共享健身房已有近百家。和传统健身房不同，共享健身房采用自助健身方式，按次消费或按时消费。走进健身房，打开共享健身APP扫码，机器的显示器亮起，运动开始……门店没有工作人员，设备按次收费，私教通过线上扫码购买和预约，全程自助。

　　“如果说传统健身房像大型商超，那么这样的业态更像社区便利店，用户能很方便地完成健身，还可自主参与团课、私教等活动。”成都某共享健身房经营负责人韩伟说。

　　新业态离不开新技术、新装备支持。潮流网购社区得物APP负责人表示，年轻人在健身过程中，倾向于购买智能化装备，便于记录、分析自己的运动表现，智能手表、智能手环是用户在智能健身场景中的首选装备。另有调查统计显示，消费者对智能健身设备的认知度达89%，超过1/3的消费者购买过智能健身设备。

　　成都拟合未来科技公司推出的智能健身镜品牌FITURE，通过“硬件+内容+服务+人工智能”模式，帮助用户在居家环境下随时获取高水平健身内容服务。FITURE监测数据显示，用户月均训练次数超过14次，平均每次训练时长为30至40分钟，健身提质增效明显。

　　专家表示，互联网、大数据、人工智能等科技力量正在持续赋能健身行业，健身新业态的流行将更加充分地满足消费者多样化、品质化需求，能进一步降低全民健身参与门槛，增加健身活动的互动性、获得感，帮助更多人开启健康新生活。


　　《 人民日报 》（ 2021年09月29日 19 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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