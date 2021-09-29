原标题：数字技术推动万物从“互联”到“智联”

9月26日至28日，2021年世界互联网大会在乌镇举行。来自80余个国家和地区的近2000名嘉宾线上线下共赴盛会，围绕“迈向数字文明新时代——携手构建网络空间命运共同体”这一主题展开交流，共商全球互联网治理之道，共享全球互联网发展经验。

全球新发展格局下，技术革命、产业升级、信创三浪叠加，企业应用软件生态正在重构。在物联网、5G、大数据、人工智能等数字技术加持下，尤其是随着云边端技术架构加速演进，海量的OT数据动能被释放，加之IoT和AI的融合发展让万物具备智联能力，从“万物互联”到“智能物联”成为现实。更进一步说，数字技术将数据转换为先进生产力的同时，也驱动产业生产方式和企业形态的根本性变革。

Gartner曾在调研报告中指出，全球有近80%的物联网项目最终止步于概念验证阶段。复杂性仍是企业落地物联网应用的重要障碍，如工业设备与系统的接入类型繁多、时序数据的流处理要求高、物联网应用开发效率低等，造成了物联网落地门槛高。如何充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，赋能传统产业转型升级，成为催生新产业新业态新模式的关键。

“以数据为核心，连接万物、对话万物、智驱万物的智能物联网时代加速来临，云边端三体协同成为企业数字化转型中物联网落地的最佳解决方案。”在本次世界互联网大会上，浪潮发布了inIoT智能物联网平台，以“简连接、敏开发、智应用”为设计理念，旨在推动“ERP+IoT+AI大数据”策略，解决工业大数据处理难、应用开发效率低等问题。浪潮通软副总裁兼CTO郑伟波介绍，在云边端一体化协同的大背景下，智能物联网平台具备全面设备接入、工业大数据分析、拖拽式云组态、一体化集成四大能力特性。如通过设备接入能力连接终端，所产生的海量工业大数据经过数据中台激发数据价值潜能，同时可在技术平台提供的全场景开发服务中实现工业应用的无代码快速开发，加速企业级云边端架构落地，为企业全业务数字化转型提供技术支撑。

据悉，在融合国家重点研发计划《面向智能制造的软件自动构造》相关成果的基础上，2019年浪潮企业级PaaS平台iGIX正式发布，成为中国开放源子基金的首批七个孵化项目之一，并被东方电气等众多大型企业采用。如今，智能物联网平台将能力从IT延伸到OT，形成对行业数字化转型的全面技术支撑，让数据在开放连接中实现智驱万物，让企业在融合创新中激发产业模式变革。

不同行业有着各自特性化的需求和差异化的应用模式，面对高速增长的巨大市场，如何应对差异化和碎片化物联网应用需求，加快行业细分场景落地，需要产业链上下游加强协作。随着行业数字化转型向纵深推进，目前基于智能物联网平台已衍生出了智能制造、智慧粮食、智慧矿山、智慧水务等行业数字化解决方案。

以智能制造为例，中铁工业基于平台打造5G智能车间，建设了盾构、钢桥梁、道岔三大智能制造示范工厂，通过边缘数据采集，实时了解工厂内生产制造状况，实现了从“粗放式工厂”向“数字化透明化工厂”转变、从创新生产向网络化协同转变，产品交付周期缩短了10%，综合成本降了5%。

(责编：赵竹青、陈键)