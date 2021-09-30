本报南京9月29日电 （记者王伟健）日前，第三届大运河文化旅游博览会在江苏苏州举行。第三届中国苏州江南文化艺术·国际旅游节同时举行。

本届博览会立足大运河全域，创新活动内容形式，强化区域联动和国际元素，旨在搭建大运河沿线城市文旅融合发展平台、文旅精品推广平台、美好生活共享平台。主办方以“雅韵江南”“文论江南”“精致江南”“美好江南”“乐游江南”五大板块，呈现舞台艺术、书法美术、群众文艺等内容。苏州各县级市、区分会场活动也为当地群众提供各有特色的文化活动。同时，观众还走进苏州国际博览中心内的展馆，了解大运河文化保护传承利用的丰硕成果。

《 人民日报 》（ 2021年09月30日 11 版）

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