本报北京9月29日电 （记者王政）工业和信息化部等八部门近日联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021—2023年）》（以下简称《行动计划》），明确到2023年底，在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施，物联网连接数突破20亿。

《行动计划》明确，到2023年底，突破一批制约物联网发展的关键共性技术，培育一批示范带动作用强的物联网建设主体和运营主体，催生一批可复制、可推广、可持续的运营服务模式，导出一批赋能作用显著、综合效益优良的行业应用，构建一套健全完善的物联网标准和安全保障体系。

《行动计划》提出行动的具体目标，包括创新能力有所突破，高端传感器、物联网芯片等关键技术水平和市场竞争力显著提升；物联网与5G、人工智能、区块链等技术深度融合应用取得产业化突破；物联网新技术、新产品、新模式不断涌现等。

《 人民日报 》（ 2021年09月30日 11 版）

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