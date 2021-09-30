本报记者 朱竞若 王昊男

长安链，是全球首个软硬一体的区块链底层平台，今年年初由北京微芯区块链与边缘计算研究院牵头发布。在2021中关村论坛上，长安链再次引发关注。冷链进口食品用上它，能实现智能化流通，保密信息全程无忧，透明信息一目了然；国有商业银行用上它，能迅速实现村口银行的低成本广覆盖，助力乡村振兴……作为重大原创成果，长安链正为数字经济发展提供重要支撑。

从“0到1”，让原始创新多起来；从“1到10”，让技术发展跑起来。北京国际科技创新中心建设，以中关村国家自主创新示范区为主阵地，用足北京优势资源，用好重大政策红利，坚持首善标准，瞄准国际一流，不断跃上新高度。

叠加多种优势

激发创新活力

建设国际科技创新中心，北京创新的软硬件优势不断叠加，创新生态不断升级。

作为首都，北京集聚了近百所高校，1000多家科研院所；拥有国家高新技术企业2.9万家，每天新增科技型企业约300家，科技创新的势能和潜力十分巨大。近年来，政策优势不断增加。中央这两年在中国国际服务贸易交易会上宣布，支持北京的“两区”建设和设立北京证券交易所等，叠加这次中关村论坛开幕时宣布的支持中关村新一轮先行先试改革，这些政策对科技创新形成重大利好。

据介绍，北京近年来致力于增强国家战略科技力量，成效显著，一批高水平国际化的新型研发机构先后问世。量子信息科学研究院、脑科学与类脑研究中心、智源人工智能研究院、微芯区块链与边缘计算研究院、纳米能源与系统研究所、雁栖湖应用数学研究院等重量级的研发机构，凝聚了一批高水平的科研团队。这些新型研发机构，着力探索体制机制创新，建立与国际接轨的治理结构和市场化的运行机制，充分激发创新创造活力。

当前，新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，随着基础科学不断向宇观、微观和极端条件逼近，大团队、大数据、大装置、大协作对科学研究的支撑作用越来越明显。怀柔科学城不断布局的大科学装置，为开展国际科技合作提供了有利条件。

瞄准国计民生

突破关键技术

北京在建设国际科技创新中心的过程中，瞄准国计民生重要关切，在突破关键技术上下功夫。

据介绍，仅在医药健康领域，北京创新团队异军突起，涌现出百济神州、腾盛博药等一批创新医药企业，近3年有7款创新药、7个人工智能医疗产品获批上市，数量居全国领先地位。

在科技抗疫方面，北京研发的新冠肺炎疫苗获批上市并紧急使用，其中国药中生和科兴中维两款疫苗已在全球100个国家获批上市和使用，累计向全球供应疫苗34亿剂，5个团队的新冠综合抗体药项目获批临床试验。此外还持续推出公共空间生物气溶胶、新冠肺炎病毒实时检测技术装备、便携式卡盒病毒检测技术装备等成果，为全球抗疫做出了积极贡献。

世界知识产权组织最新发布的《2021年全球创新指数（GII）报告》显示，北京在全球科技城市集群榜单中排名全球第三，较去年上升1位。

赋能产业链条

带动融合发展

最早诞生我国互联网企业的中关村，进入智能时代，人工智能企业高度集聚，数字经济快速发展，再领风骚。

像字节跳动、小米等企业，增速都十分惊人。小米作为年轻的世界500强企业，去年营收2459亿元，今年上半年同比增长超过60%。小米集团董事长兼首席执行官雷军介绍，最新数据显示，小米的智能手机在全球多个国家都获得了市场份额第一的成绩。

中国贸促会研究院研究认为，中关村企业站在数字经济浪潮之上，自身增长很快，同时又构成重要的增长引擎，成为非常典型的新型实体企业。

作为面板制造商，京东方通过数字化改造后，打通数字孤岛，再造管理流程，同时拥抱万物互联，进入一个新的运营时代，已成为行业领军企业。

接受采访的不少企业认为，数字经济具有开放和赋能的特征，不同赛道的企业彼此赋能、融合发展，能够形成极具市场竞争力的联合舰队。综观百度、小米、字节跳动、京东、京东方等企业，都是在开放自己的生态、平台的同时，让更多企业从中受益，带动了数字化、网络化和智慧化的发展。

在2021中关村论坛上，我们见证了活力四射、充满干劲的中关村。与会人员认为，未来中关村科技创新的新生态优势将更加明显。

《 人民日报 》（ 2021年09月30日 14 版）

(责编：牛镛、袁勃)