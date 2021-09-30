本报北京9月29日电 （记者王昊男）持续5天的2021中关村论坛主会期，于9月28日落下帷幕。连日来，论坛围绕“智慧·健康·碳中和”这一年度主题，共举办会议、展览、发布、大赛、交易、配套活动等六大板块60场活动。来自50多个国家和地区的上千名嘉宾，围绕全球关注的重大科技议题，开展了广泛而富有建设性的交流合作，形成广泛共识，取得丰硕成果。

创新成果重磅发布。无液氦稀释制冷机、突破500微秒大关的长寿命超导量子比特芯片、《新一代人工智能伦理规范》、《国际科技创新中心指数2021》、《自然指数——科研城市2021》……论坛期间，5项涵盖核心技术攻关、重大行业规范、重要科技创新指数的重大成果发布。2020年度北京市科学技术奖揭晓，14位科学家、150项成果获奖。

展览比赛引人注目。作为论坛的展览板块，20个省区市、计划单列市组团参加中关村论坛展览（科博会），参展企业和机构达576家。今年，中关村国际前沿科技创新大赛被纳入中关村论坛，聚焦生物医药、人工智能、集成电路等12个重点领域，共征集项目近千个。其中，国际化项目来自英国、德国、爱尔兰、意大利、新加坡、日本等国家。

技术交易持续开展。为打造“全球买，全球卖”的技术交易盛会，本届中关村国际技术交易大会汇集了近3000项技术交易项目，700余项国内外新技术新产品和600多项数字化转型应用技术需求。其中，29个项目在论坛期间完成合作签约。大会还发布了百项新技术新产品榜单、百项国际技术交易创新项目榜单、百项数字化转型需求榜单，发布了金额达100亿元的北京首发展华夏龙盈接力科技投资基金。

国际化色彩显著增强。外国政要、国际组织代表、顶尖科学家、著名外国企业家……本次论坛中，324名外籍嘉宾线上参加开幕式，海外分会场达17个。世界知识产权组织中国办事处、上海合作组织秘书处、世界绿色设计组织、新加坡企业发展局、世界生产力科学院、中欧数字协会等国际组织或机构主办平行论坛。

“论坛与会嘉宾高度评价中国为抗击疫情和全球经济恢复所作的重大贡献，充分表达了对中国和北京扩大开放的认同与信心。”北京市政府副秘书长刘印春介绍，大家表示，面对新机遇新挑战，向科技创新要方法、要答案仍是明智选择，各国应加强科技创新开放合作，中国扩大开放的态度得到了广泛认同和响应。“与会嘉宾围绕论坛主题进行深入探讨、形成广泛共识，纷纷表示要更加重视智能化发展、可持续发展和包容性发展，进一步加强全球创新合作，重构人与自然和谐关系。”

《 人民日报 》（ 2021年09月30日 14 版）

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