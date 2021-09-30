人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

开展交流沟通  形成广泛共识

2021中关村论坛主会期闭幕

2021年09月30日06:53 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京9月29日电  （记者王昊男）持续5天的2021中关村论坛主会期，于9月28日落下帷幕。连日来，论坛围绕“智慧·健康·碳中和”这一年度主题，共举办会议、展览、发布、大赛、交易、配套活动等六大板块60场活动。来自50多个国家和地区的上千名嘉宾，围绕全球关注的重大科技议题，开展了广泛而富有建设性的交流合作，形成广泛共识，取得丰硕成果。

　　创新成果重磅发布。无液氦稀释制冷机、突破500微秒大关的长寿命超导量子比特芯片、《新一代人工智能伦理规范》、《国际科技创新中心指数2021》、《自然指数——科研城市2021》……论坛期间，5项涵盖核心技术攻关、重大行业规范、重要科技创新指数的重大成果发布。2020年度北京市科学技术奖揭晓，14位科学家、150项成果获奖。

　　展览比赛引人注目。作为论坛的展览板块，20个省区市、计划单列市组团参加中关村论坛展览（科博会），参展企业和机构达576家。今年，中关村国际前沿科技创新大赛被纳入中关村论坛，聚焦生物医药、人工智能、集成电路等12个重点领域，共征集项目近千个。其中，国际化项目来自英国、德国、爱尔兰、意大利、新加坡、日本等国家。

　　技术交易持续开展。为打造“全球买，全球卖”的技术交易盛会，本届中关村国际技术交易大会汇集了近3000项技术交易项目，700余项国内外新技术新产品和600多项数字化转型应用技术需求。其中，29个项目在论坛期间完成合作签约。大会还发布了百项新技术新产品榜单、百项国际技术交易创新项目榜单、百项数字化转型需求榜单，发布了金额达100亿元的北京首发展华夏龙盈接力科技投资基金。

　　国际化色彩显著增强。外国政要、国际组织代表、顶尖科学家、著名外国企业家……本次论坛中，324名外籍嘉宾线上参加开幕式，海外分会场达17个。世界知识产权组织中国办事处、上海合作组织秘书处、世界绿色设计组织、新加坡企业发展局、世界生产力科学院、中欧数字协会等国际组织或机构主办平行论坛。

　　“论坛与会嘉宾高度评价中国为抗击疫情和全球经济恢复所作的重大贡献，充分表达了对中国和北京扩大开放的认同与信心。”北京市政府副秘书长刘印春介绍，大家表示，面对新机遇新挑战，向科技创新要方法、要答案仍是明智选择，各国应加强科技创新开放合作，中国扩大开放的态度得到了广泛认同和响应。“与会嘉宾围绕论坛主题进行深入探讨、形成广泛共识，纷纷表示要更加重视智能化发展、可持续发展和包容性发展，进一步加强全球创新合作，重构人与自然和谐关系。”


　　《 人民日报 》（ 2021年09月30日 14 版）
(责编：牛镛、袁勃)

分享让更多人看到

推荐阅读
国家发改委：有信心有能力做好冬季电力保供
　　人民网北京9月29日电 （申佳平）“今年冬季全国总装机将达到24亿千瓦左右，同比增加约2亿千瓦，有效顶峰负荷将再提高6000万千瓦以上，顶峰发电能力可以超过12亿千瓦以上，全国最大发电能力能够保障最高用电负荷需求，我们有信心有能力做好冬季电力保供。”近日，国家发展改革委经济运行调节局负责人回答记者问时作出如上表述。…
人民银行开展50亿元CBS操作 增强金融服务实体经济能力
　　人民网北京9月29日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，为提高银行永续债的市场流动性，支持银行发行永续债补充资本，增强金融服务实体经济的能力，人民银行今日开展了央行票据互换（CBS）操作，操作量50亿元，期限3个月，费率0.10%。 本次操作面向公开市场业务一级交易商公开招标，中标机构包括国有大型商业银行、股份制银行、城商行、农商行、证券公司等各类金融机构。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部