原标题：多款自主研制的飞航发动机装亮相珠海航展

9月28日，第十三届中国国际航空航天博览会（简称珠海航展）在广东珠海开幕，北京动力机械研究所首次以独立参展单位身份，携多款自主研制的飞航发动机装备及15项专业技术能力亮相本届展会，其中半数为首次参展，突出展示我国空天动力事业的发展成就。

实践反复告诉我们，关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。立足于飞航深厚技术底蕴，北京动力机械研究所依靠自主创新和刻苦攻关，推动“中国制造”向“中国创造”惊艳转变。

最引人注目的是，明星产品CTF-3涡扇发动机首次亮相珠海航展。作为我国首款650公斤推力量级、双转子涡扇发动机，具有全自主知识产权，形成了数十项国家发明专利，技术水平国内领先，在小型飞航导弹及无人机市场前景广阔。

此外，CTJ-20、CTJ-40涡喷发动机，CTF-9、CTF-12涡扇发动机也迎来首次亮相，发动机均具有自主知识产权，具有较高技术成熟度。

据悉，通过发动机整机、设计能力、高端制造能力、试验保障能力和民用产业五个板块，以及实物、模型、图片展板、沙盘、VR等多种方式，全方位展示了该所拥有自主知识产权的无人机及通航涡轮发动机、机电产品、民用产品等明星装备，以及其在设计仿真、生产制造、非标设施集成及试验承接等专业能力方面的先进水平。

在航展现场，北京动力机械研究所所长凌文辉对首次亮相的五型中小型涡轮发动机作了详细解读。“未来，我们将以开放共赢的姿态积极践行融合发展战略，以空天动力技术发展为方向，聚焦先进空天动力、弹用动力、无人机及通航动力、新型能源动力和动力技术服务等五大产业板块，塑造空天动力走出国门、走向世界的新型名片。”凌文辉表示。

自1957年创立以来，北京动力机械研究所先后承担多系列动力装置的研制和批产，并从事高科技民用产业拓展工作，现已发展为集研究、设计、试验、制造、保障为一体的综合性研发企业，成为我国最大的冲压发动机及弹用涡轮发动机研制生产单位。

(责编：赵竹青、陈键)