郭子源

原标题：恢复小微企业元气需再帮一把

截至目前，已有多家商业银行先后发布公告称，9月30日起降低小微企业和个体工商户“支付手续费”，涵盖银行账户服务、人民币结算、电子银行、银行卡刷卡和支付账户服务等5个方面，涉及12项降费措施。与降低贷款利率等相比，这些让利举措看似很小，但累积起来作用不可小觑。

监管部门曾对近5万家小微企业、个体工商户调研后发现，市场主体的痛点之一是使用频次高的基础支付服务，针对此领域的降费呼声也较高。为此，今年的《政府工作报告》明确提出，适当降低小微企业支付手续费。为贯彻落实以上部署，中国人民银行、中国银保监会、国家发展改革委、国家市场监管总局联合发布《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》，进一步引导商业银行、支付机构向实体经济让利，降低市场主体经营成本。

纾困措施要切中小微企业当下的“急难愁盼”。今年以来，我国统筹疫情防控和经济社会发展，有效实施宏观政策，经济持续稳定恢复、稳中向好。但是，当前全球疫情仍在持续演变，外部环境更趋复杂严峻，国内经济恢复仍然不稳固、不均衡，尤其是大宗商品价格居高不下，价格传导机制不顺畅，中小企业市场主体的生产经营成本不断上升，经营压力加大。

稳增长、保就业，重在保市场主体，特别是量大面广的中小微企业。这些中小微企业恢复元气、增强活力需要伸手“再帮一把”。据初步测算，全部降费措施实施后，预计每年为市场主体、社会公众减少手续费支出约240亿元，其中惠及小微企业、个体工商户超过160亿元。此举有助于降低资金流通成本，进一步优化营商环境，促进消费提质扩容，对助力高质量发展也有积极作用。

接下来，应在落实好已出台惠企政策的基础上，进一步采取措施稳住市场主体、稳住就业，保持经济运行在合理区间。监管部门要密切跟进降费措施的落地情况及实施效果，确保直达基层、直接惠及市场主体。同时，还要进一步根据小微企业的发展需要，出台更具针对性的帮扶措施，持续推进支付服务提质增效，助力市场主体增强活力。

(责编：赵超、陈键)