陈发明

原标题：能耗双控不宜一刀切

9月份以来，一些地方为遏制高耗能行业能耗过快增长，纷纷加码能耗双控举措，采取限电、限产甚至关停等措施，有的举措有“一刀切”之嫌。

有分析认为，这一波“猛招”与《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》的通知有关。“晴雨表”指出，有9个省（区）上半年能耗强度不降反升，另有10个省份上半年能耗强度降低率未达到进度要求。通知要求各地“对上半年严峻的节能形势保持高度警醒，采取有力措施，确保完成全年能耗双控目标特别是能耗强度降低目标任务”。

这份“晴雨表”反映出上半年各地区节能形势严峻，折射出的是多年来有关地区能源结构偏煤、产业结构偏重、能效利用偏低、转型升级偏慢等深层次问题。对于痼疾，如果靠“一刀切”方式治理，只是“头痛医头、脚痛医脚”，暂时掩盖问题，不可能根治。

经国务院同意，国家发展改革委近日印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》。梳理方案全文不难看出，《方案》并不提倡简单粗暴的“一刀切”，而是从长远和全局的站位上，打出了一套完善能耗双控制度的“组合拳”。在实践路径上，还需要做到有增有减、有高有细。

增什么？从我国的能源消费结构看，煤炭占比已从2012年的68.5%降至2020年的56.8%，非化石能源占比近年来增长较快。现实状况决定了能耗双控不能忽视合理的能源需求。因此，一方面要优化能源结构，增加可再生能源使用；另一方面，要优化生产组织，增加先进节能低碳的工艺、技术和设备的应用。

减什么？首先，要减过剩产能、落后产能、低效产能。不搞“一刀切”，并不意味着一刀也不切。不符合高质量发展要求的高耗能、高排放、低产出的项目，是能耗双控的绊脚石，产业结构、产品结构、用能结构不优，就会背上越来越重的能耗包袱。其次，减能耗强度，既要优化存量，通过技术改造、产能替代等方式降低能耗；也要控制增量，在遏制“两高”项目盲目发展的同时，从源头严控新上项目能效水平。

什么高？能耗双控目的不是为了限制用能、限制发展，而是要通过能源杠杆助力高质量发展，用尽可能少的能源消耗，创造尽可能多的发展效益。当前，我国地区之间、行业之间、企业之间的能源产出率差距较大。因此，能耗双控目标的确定，要以能源产出率为重要依据，综合各地区发展水平和定位、产业结构和布局、能源禀赋和消费等各种因素，通过激励和约束相结合，来实现扬优抑劣的目标导向。

什么细？能耗双控既要全国一盘棋统筹谋划调控，也要下足细功夫落地见效。在细化、优化、差别化分解能耗双控目标的同时，还要从制度设计上避免“一刀切”。《完善能源消费强度和总量双控制度方案》也从增强能源消费总量管理弹性、健全能耗双控管理制度等方面做出了具体安排。同时，还需要探索一些市场化用能机制导向，减少行政手段过度干预造成的企业困境和市场波动。

总之，能耗双控关乎国民经济持续健康发展，需要统筹全局、精准施策。

(责编：赵超、陈键)