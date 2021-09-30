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农业农村部要求毫不放松抓好秋冬种

2021年09月30日08:18 | 来源：新华社
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原标题：农业农村部要求毫不放松抓好秋冬种

　　新华社北京9月29日电（记者于文静）农业农村部29日召开全国秋冬种工作视频会议，要求各级农业农村部门紧盯“粮袋子”“油瓶子”“菜篮子”，毫不放松抓好秋冬种，稳小麦、扩油菜、保供给，为明年再夺粮食和农业丰收打下基础。

　　这是记者29日从农业农村部了解到的消息。

　　农业农村部有关负责人表示，目前秋粮收获已过两成，全年粮食有望再获丰收。当前，全球新冠肺炎疫情仍在持续演变，外部环境复杂多变，抓好明年粮食和农业生产，意义十分重大。秋冬种是来年粮油生产的开始，各地要抢抓农时进度，边收获、边整地、边播种，高质量完成“三秋”生产各项重点任务。

　　会议要求，抓好秋冬种，首要的是稳住小麦种植面积。要落实粮食安全党政同责，落实好小麦最低收购价、产粮大县奖励等政策。要做好精细整地精量播种、适期适墒播种。抓好小麦田间管理、气象灾害和病虫害防控等工作。积极发展强筋弱筋等优质专用小麦，做强后端加工营销。

　　会议提出，要把油料生产摆在突出位置，大力开发南方冬闲田，扩大冬油菜种植。加大政策扶持力度，加强蓄水排灌基础设施建设。推进良种良法良机相结合，加快选育宜机化和早熟品种，加大配套机械研发推广力度，发展生产托管等社会化服务。推动全产业链开发，打造特色品牌。

　　会议指出，要统筹抓好冬季农业生产，大力发展冬春蔬菜，加强大中城市周边设施蔬菜生产。持续做好生猪稳价保供、高标准农田建设、秋冬农资调运调剂等工作。同时，要抓好秋粮收获，组织好跨区机收和机具调配，落实机收减损各项措施。

(责编：赵竹青、陈键)

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