原标题：汽车电子将如何引领汽车产业变革？

“预计到2030年，汽车电子成本占整车成本的50%,全球市场规模接近9000亿元。”9月25日，由广东省科技厅指导，广东省大湾区新能源汽车产业技术创新联盟主办的第6期大湾区汽车创新论坛在深圳举办。

广东省大湾区新能源汽车产业技术创新联盟秘书长张瑞锋提到，在三电系统技术成熟的背景下，新能源汽车在续航和动力性能等方面的竞争趋向同质化，汽车电子的智能化水平将成为汽车差异化竞争的关键。

工业和信息化部电子第五研究所国家重点实验室研究员陈义强表示，随着汽车电子器件朝电气化、智能化发展，芯片的安全性问题尤其重要。例如，SIP或3D等先进封装技术可把多个芯片混在一起形成器械，而传统针对单芯片封装和结构进行的可靠性试验和分析标准则需要进行创新调整。

另外，随着使用芯片的尺寸越来越小，达到大气增值后导致失效的概率也逐渐增大。这些问题都需要在芯片研制和开发中采用故障预测和技术管理，进行实时监控，实现预警预测，实现汽车电子的高安全性高可靠性。

“人工智能时代主要的特点是传感器不断增加，人机交互模式、万物互联连接的功能以及AI智能服务的种类更加多样化，最后到达中央控制平台或车载计算平台加上云计算的智能座舱时代。”深圳市航盛电子股份有限公司技术副总裁尹玉涛表示，智能座舱革命使得汽车从简单的交通出行工具变成了可以提供多种个性化服务的移动智能服务工具。

从市场趋势来看，预计2030年全球的智能座舱的市场的规模将达到681亿美元，复合增长率达4.9%左右，同时中国内市场的规模将达到1600亿元，十年复合增长率达到9.9%,预计中国在全球市场的智能座舱的份额将从23%上升到37%左右。

“随着基层建设的普及，车路云的融合提上日程。”比亚迪汽车工业有限公司电子集成部总监韩冰提出三种切实可行的解决方案，一是车路云的协同计算，二是算法闭环，三是核心技术自主可控。

“车载显示屏的发展趋势是往一体大屏化、智能科技化方向发展。”惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司车载显示事业单元系统总工程师袁伟凌提出，车载消费的关键点在于良率的突破，即通过对全贴合的材料研究以及工艺技能的探讨进行差异化突破。

论坛以“汽车电子引领产业变革”为主题，与会的行业代表、嘉宾围绕汽车雷达、智能座舱、域控制器等具有战略意义、核心技术和市场前景的汽车电子技术进行热烈研讨。

(责编：赵竹青、陈键)