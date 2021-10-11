赵展慧

保险业以产品创新为抓手，不断拓展风险保障范围，不仅有利于消费者，有利于行业自身高质量发展，更是持续深化金融供给侧结构性改革、提升金融业服务实体经济质效的题中应有之义

近日，中国保险行业协会正式发布《新能源汽车商业保险专属条款（2021版行业征求意见稿）》，新能源车主千呼万唤的专属车险有望出台。这一专属条款的发布表明，为了适应和满足消费者不断变化、更加多元的需求，保险业正不断加快产品创新的脚步。

为什么新能源汽车需要专属保险？因为新能源汽车的风险与传统燃油车大不相同。新能源汽车核心技术与部件是电驱动、电池和电控，风险也主要集中在传统燃油车不具备的这“三电”上。而且两者风险特征也不同，新能源汽车如果发生事故，维修成本较高。比如电池出现问题，替换或维修的成本往往占到全损的七八成甚至更高。因此，在目前专属车险尚未出台的情况下，新能源车只能套用传统车险规则，不仅“三电”不在保障范围内，而且由于出险率相对较高等原因，新能源车险整体保费也较传统燃油车险高。

从此次发布的征求意见稿来看，“三电”成为必保项目，新能源汽车潜在的电池起火风险也被纳入意外事故责任中，还增添了自用充电桩损失保险等符合新能源汽车特点的附加险，为新能源车主提供了更全面更有针对性的风险保障。

出台新能源汽车专属车险，受益的不仅仅是消费者。对保险行业来说，发展新能源汽车专属保险是行业持续发展的内在要求和全新机遇。公安部发布的最新数据显示，截至今年6月底，全国新能源汽车保有量达603万辆，占汽车总量的2.06%。随着政策鼓励和技术成熟，新能源汽车数量将不断攀升，新能源车险也将成为车险中越来越重要的细分领域，为保险公司开启了全新“赛道”，开辟了持续增长的新空间。对新能源汽车产业来说，有了量身定制的保险，有利于进一步激发消费需求，为新能源汽车行业发展增添强劲动力。

可见，保险业以产品创新为抓手，不断拓展风险保障范围，不仅有利于消费者，有利于行业自身高质量发展，更是持续深化金融供给侧结构性改革、提升金融业服务实体经济质效的题中应有之义。我国已成为世界第二保险大国和对全球保险市场增长贡献最大国家，但保险供给不平衡不充分与保险需求多层次多样化的矛盾仍然比较突出。加上如今像新能源汽车这样的新产业、新业态层出不穷、成长迅速，加快保险产品创新已是刻不容缓。

当然，新产业、新业态的发展也对保险业自身发展提出了更多新挑战，如何在技术不断迭代更新、投保经验数据累积较少的情况下科学设计保险产品，成为各家保险公司的新课题。

发展中的问题要用发展的办法来解决。首先，保险创新要加速起步。尽快推出新产品，才能更快积累经验数据，边探索边完善，在发展的过程中不断改进产品和服务。

其次，加快保险创新还要加速融合。保险行业应加快与其他行业的数据共享，才能实现深度融合、互促发展：一方面对行业信息更充分的收集能为险企提供更多的定价因子和更丰富的定价模型，更快地设计研发出新产品；另一方面，保险行业能发挥精算的优势，更早介入客户风险管理，更好地在相关行业发挥防损减损、风险控制的功能。

有了更好更全面的风险保障，新产业、新业态才能行稳致远。期待新能源汽车专属保险尽快正式推出，也期待更多的保险创新开花结果，为不断涌现的经济发展新动能保驾护航。

《 人民日报 》（ 2021年10月11日 18 版）

(责编：赵超、陈键)