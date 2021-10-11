本报记者 邱海峰

近年来，在各项惠企政策的支持下，不少企业都实现了良好的发展。图为10月9日，位于江苏省苏州市的苏州纽威阀门股份有限公司员工在车间对阀门安装上压板。

华雪根摄（人民视觉）

江西省高安市近年来通过深化“放管服”改革和加大金融支持等方式，帮助外贸企业纾困解难、健康发展。图为江西雅星纺织实业有限公司员工在赶制毛毯及毛绒制品。

周 亮摄（人民视觉）

进一步推动放开市场准入，支持民营经济发展，解决中小微企业融资难题……聚焦惠企纾困，今年以来一系列政策措施密集出台落地。目前，相关政策成效如何？接下来还有哪些新举措？如何确保各项政策落到实处？国家发展改革委日前召开惠企纾困专题新闻发布会，回应热点问题。

开展放宽市场准入试点

去年以来，民营企业生产经营受到一定冲击。对此，国家发展改革委体改司副司长蒋毅介绍，围绕支持民营企业改革发展，国家有关部门在税费、融资、招投标、营商环境等方面相继推出一系列惠企纾困政策，政策效应持续显现。同时，广大民营企业迎难而上，苦练内功，韧劲与活力不断彰显，呈现高质量发展的新趋势。

谈及如何进一步支持民营企业发展，蒋毅表示，将下大力气持续抓好支持民营企业改革发展各项任务的落实，方向不变、力度不减，解决好民营企业发展面临的问题，开展民营经济跨区域发展政策协同试点，积极引导支持民营企业平等享受有关政策。

市场准入是民营企业家普遍关注的问题。蒋毅表示，目前，我国市场准入负面清单事项已由151项缩减至123项。下一步，国家发展改革委准备重点开展三方面工作。

继续推动放宽市场准入限制。全面修订《市场准入负面清单（2020年版）》，总体上力争清单事项在前版基础上进一步缩减，目前正在公开征求意见。

着力开展放宽市场准入试点。将结合国家区域重大战略，加快深圳建设中国特色社会主义先行示范区放宽准入特别措施出台，积极推进浦东、横琴等特别措施研究制定工作，支持湖北开展放宽市场准入试点。

建立违背负面清单案例归集通报和市场准入效能评估机制。将进一步完善市场准入的效能评估指标体系，逐步扩大评估范围，实施违背负面清单案例归集与通报，畅通市场主体对各类市场准入问题的反馈渠道，营造更加公平畅通的市场准入环境。

推广完善“信易贷”模式

中小微企业是国民经济的生力军。针对其融资难融资贵问题，国家发展改革委财金司副司长张春表示，近年来，国家各有关部门采取了一系列有力有效措施支持中小微企业融资，取得了明显成效。

“国家发展改革委在牵头推进社会信用体系建设过程中，会同银保监会等部门大力推广‘信易贷’模式。”张春说，“我们依托全国信用信息共享平台，建成运行了全国中小企业融资综合信用服务平台，并与255个地方平台或站点实现对接，为银行、保险、担保、信用服务等机构提供涉企信用信息查询等服务，提升对中小微企业的精准画像能力，形成‘以信获贷、以贷促信’的良性循环。”

从平台情况看，截至8月末，累计注册企业999.4万家，通过平台累计发放贷款超过4万亿元，部分地方平台发放贷款的平均利率低于全国普惠小微贷款利率约1个百分点。

“下一步，我们将进一步推广完善‘信易贷’模式，加强信用信息共享应用，以更大力度推动纳税、社会保险费和住房公积金缴纳、水电煤气、仓储物流、不动产、知识产权等信息纳入共享范围。”张春说，同时，支持有条件的地方在充分运用现有信息系统的基础上，统筹建设融资服务平台，构建全国一体化的融资信用服务平台网络。此外，进一步强化风险监测和信息安全保障。

支持战略性新兴产业发展

聚焦产业发展，国家发展改革委高技术司副司长朱建武介绍，今年以来，各地区各部门多措并举加大支持力度，战略性新兴产业快速发展。三季度战略性新兴产业行业景气指数为146.9，位于较强景气区间。

朱建武表示，随着国家“十四五”战略性新兴产业发展规划以及其他各领域专项规划陆续出台，战略性新兴产业发展引导支持力度还将进一步加大，产业发展预期将持续稳中向好。国家发展改革委将重点做好三方面工作，包括组织实施好“十四五”战略性新兴产业发展规划，推动形成战略性新兴产业发展“全国一盘棋”；深入推进国家战略性新兴产业集群发展工程，推动产业集群建设重点任务加快落地；强化政策支持，增强战略性新兴产业发展要素保障能力。

制造业是立国之本，强国之基。稳定制造业投资，对夯实实体经济根基，加快发展现代产业体系，促进产业和消费“双升级”具有重要作用。国家发展改革委产业司副司长霍福鹏介绍，1—8月制造业投资同比增长15.7%，高于全部投资增速6.8个百分点。“接下来，国家发展改革委将积极鼓励引导社会资本加大投资力度，保持制造业投资良好增长态势。”

“具体来看，将鼓励企业聚焦制造业基础零部件、基础材料、基础工艺、基础软件加大投资布局，着力突破关键技术，实现工程化、产业化，补齐产业发展基础短板。”霍福鹏说，此外，鼓励企业加大技改投入，加快发展先进制造业，促进先进制造业和现代服务业融合发展，鼓励企业加大在中西部和东北地区投资力度，优化产业区域布局。

(责编：赵超、陈键)