人民网青岛10月12日电 （记者许维娜）引领产业革新，智享视听时代。10月12日上午，2021智能视听大会在青岛市盛大启幕。

本届大会由中央网信办、人民日报社、山东省人民政府指导，青岛市人民政府、山东省委网信办、人民网主办，青岛高新区管委、人民视听公司承办。

大会以“视听联万物 数字新格局”为主题，采取“会议、展览、聚焦单元、产业对接、系列论坛及配套活动”等融合联动形式，聚焦数字中国与智能视听，打造产业创新平台，构建产业生态圈。

“十四五”规划纲要中提出，我国要加快数字化发展，建设数字中国。在全面推进数字中国建设的过程中，智能视听作为未来城市的重要基础设施，将领航千行百业的融合与创新。

作为智能视听行业的风向标，智能视听大会已经连续三年在青岛举办，围绕智能化、产业化、国际化、场景化，打造产业创新平台，已成为智能视听领域极具影响力的IP品牌。通过搭建多方合作共赢的桥梁，引领视听产业迭代升级，推动数字中国建设迈向新一轮的进阶与跨越。

山东省委常委、宣传部部长白玉刚，山东省委常委、青岛市委书记陆治原，人民日报社副总编辑崔士鑫，中央网信办网络传播局局长谢登科，中国传媒大学党委书记、校长廖祥忠等来自中央部委、山东省、青岛市的各级领导，相关领域的资深专家学者出席本次大会，共话视听行业新未来。大会还云集了相关领域的头部企业负责人，围绕产业创新发展进行智慧碰撞，打造智能视听产业盛宴。

山东省委常委、青岛市委书记陆治原致辞。来源：主办方供图

山东省委常委、青岛市委书记陆治原在致辞中表示，青岛自然禀赋优越，文化底蕴深厚，是知名的影视之城、音乐之岛，具有发展智能视听产业的良好基础。要深入贯彻落实中央决策部署和省委工作要求，抓住机遇、发挥优势，加快推动智能视听等新媒体产业高质量发展。一是深入推动媒体融合发展，加强5G、大数据、人工智能等技术在全媒体传播中的运用，打造具有强大影响力、竞争力的新型主流媒体。二是积极搭建产业发展平台，依托中国广电·5G高新视频实验园区、东方影都影视产业园区等平台，重点围绕智能视听内容生产，推动产业集群化发展。三是着力营造良好发展环境，健全产业扶持政策体系，支持有关企业和高校院所开展视听场景创新应用，进一步提升青岛的行业影响力。

人民日报社副总编辑崔士鑫致辞。来源：主办方供图

人民日报社副总编辑崔士鑫在致辞中表示，推动数字中国建设，要充分地发挥智能视听作用，让数字化思维融入政务、商务、服务各个领域，让智能视听融入生产、生活、生态各个场景，引领各方汇聚创新合力，为数字中国建设营造良好舆论氛围。人民日报将充分发挥在舆论上的导向作用、旗帜作用、引领作用，以更高质量的新闻报道、评论文章、新媒体产品，尤其以智能视听产品推动和引领智能视听产业发展，讲好数字中国的奋进故事，促进智能视听行业的不断创新，加快向智能视听新场景、新产业、新经济迈进的步伐。

中央网信办网络传播局局长谢登科致辞。来源：主办方供图

中央网信办网络传播局局长谢登科在致辞中表示，万物皆“视听”、万物皆智能的生动图景正徐徐展开，我们要抓住机遇，顺应潮流，赢得先机。一是用好先进技术新引擎，开拓网络传播“新蓝海”。作为网络传播的一种演进形态，智能视听将带来更强大的传播力、更丰富的感染力。二是创造价值引领新境界，高扬网络传播“新风帆”。技术赋能，归根结底是要赋正能量。用更加生动活泼、更加有声有色、更加润物无声的智能视听产品展现核心价值的力量和魅力，让网络空间碧波荡漾，滋润心田。三是拓展服务人民新领域，打造美好生活“新方舟”，通过智能视听更好助推经济社会发展，更好地服务亿万民众生活。

随着新一代信息技术的飞速发展，万物互联时代到来，智能视听通过创新赋能，深入社会经济文化生活各领域。在主旨演讲环节、中国传媒大学党委书记、校长廖祥忠，山东省委宣传部副部长、省委网信办主任卢岚，人民日报社山东分社社长徐锦庚，人民网党委书记、董事长、总裁叶蓁蓁分别做出精彩智慧分享，交流智能视听与数字中国建设中的新趋势、新路径。

青岛高新区在本次大会中进行了精彩推介，作为山东半岛国家自主创新示范区、国家双创示范基地，青岛高新区正在致力于打造新一代信息技术、医疗医药、人工智能+高端装备制造、现代服务业“3+1”主导产业集群。

人民网研究院副院长刘志华发布《2021年智能视听产业热点研究报告》，分享了智能视听的产业生态与发展趋势。在数字经济全面推进社会发展的过程中，智能视听正在不断丰富应用场景，以科技改变生活。

人民网研究院副院长刘志华发布《2021年智能视听产业热点研究报告》。来源：主办方供图

在随后举行的圆桌论坛中，嘉宾就“新发展格局下的智能视听新未来”这一话题进行了深入探讨。

圆桌论坛现场。来源：主办方供图

新主题、新内容、新成果，2021智能视听大会精彩活动亮点纷呈。除了主论坛外，10月12日下午，“红色云展厅”公益展播活动研讨会、内容科技与版权价值论坛举行。10月13日，中国电影评论高峰论坛、政务融媒新业态研讨会、蓝贝超高清视频与XR专业赛决赛举行。

红色云展厅。来源：主办方供图

为了更好地展示国内外的优秀智能视听技术、产品和应用成果，促进行业间、企业间、区域间的交流合作，2021智能视听科技体验展于10月12日在会展中心与智能视听大会同期举行，展馆占地1000平方米，展会为期两天。打造智慧党建体验展、视听产业生态展、5G智慧场景展三大展。展览范围涵盖虚拟现实、人工智能、工业互联网、机器人、无人机、数字场景、交互体验等数字经济重点产业和智慧党建相关场景，致力于为数字智能科技行业的从业人士带来最新的科技成果展示和优秀案例分享。

会场内智慧碰撞，会场外产业对接。另外，为搭建产业合作交流平台，大会还组织部分嘉宾走进青岛高新区，开展产业考察与媒体采风、产业交流专项对接等活动，助力“双创之城”澎湃发展新动能。

(责编：王仁宏、吕骞)