原标题：国美零售挺进“家·生活”深水区 打造全链路全模式全零售闭环

10月11日，国美零售发布公告，其与控股股东全资拥有的国美管理订立了框架协议，将向国美管理的五家附属公司，包括国美家、共享共建、打扮家、安迅物流及国美窖藏提供管理服务，服务期自2022年1月1起日至2024年12月31日止，为期三年。

在随后召开的媒体交流会上，国美零售管理层表示，“家·生活”战略主要包括三个聚焦：一是聚焦“家生活”市场；二是聚焦线上、线下相融合的零售业、家服务业；三是聚焦构建以赛事、榜单为特色的娱乐化内容社交平台。

“五大资产包的托管将促使国美零售形成完整的零售经营和服务闭环，是国美完成战略升级总体路径的最好的结果。”国美零售CFO方巍表示，其中引入国美家和共享共建后，包括会员体系等中台系统将进一步实现一体化，给线上平台带来强大的流量加持并享受由流量带来的一系列协同效应，预期3年可累计万亿流量，带来百亿平台收入，从而带动千亿估值增量。

据了解，2017年，国美明确提出了“家·生活”战略，2021年初国美聚焦零售业和家服务业，以行业模式创新、技术赋能线上、线下为突破口，持续践行以线上“真快乐”与线下“国美家”为核心的“家·生活”战略。

在“家生活”战略第二阶段，国美零售将围绕着线上、线下、供应链、物流、大数据&云、共享共建等六个平台，构建国美“家·生活”战略蓝图，以集成、跨界和创新为出发点，充分发挥、整合自身以及外部资源，相融共生，互动、互助、互补，实现各自商业模式闭环以及国美零售整体生态的闭环。（ 沈成）

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