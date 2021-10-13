人民网记者 许维娜

大数据、人工智能、数字经济……一个个热词正在勾勒出数字中国建设的宏伟图景。10月12日，2021（GIAC）智能视听大会在青岛高新区红岛国际会展中心开幕，置身现场可以强烈地感受到，数字技术正以新理念、新业态、新模式全面融入，给人们的生产生活带来广泛而深刻的影响。

当前，先进信息技术创新改变了信息传播方式，形成了新的产业发展平台，也一定程度重塑了社会治理模式。其中，智能视听产业正在发生前所未有的变革，坚定不移地在数字化发展上探索。

转换思维

插上“数字赋能翅膀”

大会现场，数字赋能成为高频词。数字传播时代下，数字化转型首先要转变的是思维方式。

如同人民日报社副总编辑崔士鑫所言：“推动数字中国建设，要充分地发挥智能视听作用，让数字化思维融入政务、商务、服务各个领域，让智能视听融入生产、生活、生态各个场景，引领各方汇聚创新合力，为数字中国建设营造良好舆论氛围。”

他表示，人民日报将充分发挥在舆论上的导向作用、旗帜作用、引领作用，以更高质量的新闻报道、评论文章、新媒体产品，尤其以智能视听产品推动和引领智能视听产业发展，讲好数字中国的奋进故事，促进智能视听行业的不断创新，加快向智能视听新场景、新产业、新经济迈进的步伐。

技术赋能，归根结底是要赋能正能量。中央网信办网络传播局局长谢登科提出，信息传播的背后有价值导向，观点交锋的深处是人心向背。技术再怎么变，通过优质内容和思想观点“强信心、聚民心、暖人心、筑同心”这个根本没有变也不会变。技术赋能，归根结底是要赋予正能量。

他表示，一是用好先进技术新引擎，开拓网络传播“新蓝海”；二是创造价值引领新境界，高扬网络传播“新风帆”；三是拓展服务人民新领域，打造美好生活“新方舟”。

互联网的迅猛发展深刻改变着舆论生成方式和文化传播方式。如何顺应时代发展趋势，抓住风口机遇？山东省委宣传部副部长、省委网信办主任卢岚建议，要坚定正确方向，不断壮大网上主流思想舆论；坚持以人民为中心，着力推动视听文化惠民，以高质量视听文化供给增强人民群众的获得感、幸福感；优化内容供给，精心打造智能视听精品力作；推动融合赋能，持续做强智能视听产业。

打通“虚实”二脉

推动业态创新与产业融合发展

数字文明，链接和打通了虚实两个世界。促进实体经济与数字经济深度融合，加速推进了传统产业的智能化发展。

人民网党委书记、董事长、总裁叶蓁蓁认为，智能视听设备正在帮助视听从人类的“耳目”变成“副脑”，帮助我们做出决策和动作。过去，我们用视听技术观察万物；今天，万物可能在观察人类。如果进入认知智能时代，有可能变成万物思考。他指出，在不断演进的过程中，人与人、物与物、人与物之间可以充分互动对话，这才是智能视听真正了不起的未来前景。

5G是高通公司中国区董事长孟樸此次参会始终关注的话题。在孟樸看来，5G技术的发展，对于支持XR，即通常说的虚拟现实、增强现实或混合现实的统称，会起到巨大的推动作用。“这是一个蓬勃发展的行业，我们看到国内产业链已经非常积极地拥抱这个行业，在5G赋能的情况下，并带来了新的应用场景和业态。”孟樸说。

AI让创作更简单，让内容更鲜活。百度副总裁、百度APP总经理平晓黎举了一个例子，“公司与澎湃新闻联合打造了全球首档AI虚拟主播，完全模拟真人，脱离了人和时间的限制，随时随地都可以开播，让资讯更及时。”她表示，百度还在图文转视频的技术上做了很多努力，让更多擅长文字内容的创作者和媒体，把大量的文字转化为视频，更容易被用户所接受。

步入智能视听新时代

不断推进各行各业深度融合

无论从调查报告、学界研究，还是业界反应来看，一个智能视听新时代都在疾速驶来。

10月12日，人民网研究院发布了《2021年智能视听产业热点研究报告》，从六个维度整体呈现了智能视听发展状况。报告显示，截至2020年12月，我国网络视听用户规模达9.44亿，较2020年6月增长4321万，网民使用率为95.4%。原有格局被打破，平台竞合加剧，产业格局不断演变。短视频、网络直播、网络综艺等不同形态间的竞争融合发展不断加速。商业网络视听平台以投融资的形式积极布局网络直播、游戏、动漫等新兴领域。智能视听也成为媒体深度融合发展的一个重要“方向”和不可或缺的“新基建”。

值得注意的是，智能视听产业基地开始在地方陆续落地，助力产业进一步壮大。随着5G、AI、VR等技术的落地，智能视听进一步与公共服务、电商、文旅、教育、医疗、体育等各行各业深度融合，重塑了产业链条，不断推动行业转型与变革。

在大会现场，CIS感光芯片封装及摄像模组制造项目、华芯半导体科技产业园项目、东方云盾科技园项目、海尔衣联网云裳（shang）洁神项目、浙大滨江研究院国产信创中心项目等一大批优质企业项目落户青岛高新区，开启合作新篇章。

山东省委常委、青岛市委书记陆治原在致辞中表示，要深入贯彻落实中央决策部署和省委工作要求，抓住机遇、发挥优势，加快推动智能视听等新媒体产业高质量发展。一是深入推动媒体融合发展，加强5G、大数据、人工智能等技术在全媒体传播中的运用，打造具有强大影响力、竞争力的新型主流媒体。二是积极搭建产业发展平台，依托中国广电·5G高新视频实验园区、东方影都影视产业园区等平台，重点围绕智能视听内容生产，推动产业集群化发展。三是着力营造良好发展环境，健全产业扶持政策体系，支持有关企业和高校院所开展视听场景创新应用，进一步提升青岛的行业影响力。

论坛上智慧碰撞，展馆内科技之光闪耀。与大会同期举办的2021智能视听科技体验展上，智慧党建体验展、视听产业生态展、5G智慧场景展三大展集体亮相。

歼-20飞机起飞，冲上天空，越过群山，向目标发射导弹……整个展馆最亮眼之处是红色云展厅。“太逼真了，体验感真是燃爆了！”来自济南的宋先生说，他是一位“军迷”，没想到在展览中竟有如此好的体验设备。这也是红色云展厅的一部分内容。据介绍，这是面向大众开展的国防教育，可通过数字技术，让人们走入陌生领域，增进对国防知识的了解。

此次展览中，处处都有“云”的影子。不少数字高科技企业都吸引了众多观众。例如，海信璀璨云屏依靠云端计算能力，能够根据家庭内设备活跃状态、用户历史习惯、设备能力、设备所处空间相关维度智能决策，实现智能家居中的各设备协同。

如今，智能视听正融合千行百业，深入社会经济文化生活各领域。中国传媒大学党委书记、校长廖祥忠认为，中国人的信息时代和视听时代是扁平化的，后者所释放的大众创业、万众创新传播与发展潜能是历史性、是空前的，全民视频将驱动中国引领世界进入智能化的视听新时代。

(责编：王仁宏、吕骞)