本报记者 王崟欣

公交车行驶在军营村的山路上。

何东方摄（人民视觉）

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大山阻隔了交通，也让商品的流动变得不易。在福建厦门的军营村，当地开通了快递公交，邮政驿站负责收寄快递，在提升了群众网购体验的同时，也把更多优质农特产品送出了大山。

再熟悉不过的轰鸣声响起，苏银坂下意识地起身、抬头。绿油油的竹林间，一辆公交车在视野中慢慢变大，最后停在了眼前。苏银坂迎上前，和司机打个招呼，趴在车身上签完单子，开始麻利地搬运起车上的快递袋子。

不一会儿工夫，快递搬完了，从司机手上接过最后一件一米长、沉甸甸的包裹，苏银坂朝司机招招手，目送公交车离去。

苏银坂是福建厦门同安区莲花镇军营村的邮政驿站负责人。每天，他都会雷打不动地等候在村子公交车站前。这辆快递公交，架起了军营村与外界的邮路。在苏银坂看来，这是自己每天最重要的工作。

过去

为了赶次早集，一天能见到两次月亮

军营村位于厦门市西北角，海拔近千米。从山下上山，要走17公里山路，拐180多个弯。

苏银坂就在这个村里长大。他从老一辈那里听说，没路以前，山里见不到交通工具，“为了下山，一天能见到两次月亮。”一细问，原来是山路难走，为了下山赶次早集，村民天不亮就要出发，背着柴火下山，等换到了大米，回来时已是天黑。

苏银坂上小学时，村子已经通了第一条路。那时候，苏银坂偶尔会给外面写信。每次寄信，他都要颠上近两个小时的拖拉机到山下。也因此，他对村里老邮递员高泉辉格外尊敬。每封回信，都是高泉辉翻山越岭背来的。

毕业后，苏银坂和村里多数年轻人一样到了城里。进厂打工、做生意……那几年，苏银坂惊讶于山下生活的便利，也隔三差五用起了快递。头一回网购，面对网上眼花缭乱的商品款式，他几乎挑花了眼。拿着3天就从北京寄到自己手上的包裹时，苏银坂更是惊讶得说不出话来。

2015年，村里通了第一条公交。尽管城里生意不错，苏银坂还是想回家了。村党支部发出号召后，他把城里生意一放，家当一收拾，成了村里第一个返乡青年。回乡后，苏银坂开起全村第一家网店，他把村里的茶叶、菜干、地瓜干在网上一挂，生意还不错。

那个时候，苏银坂觉得，自己回乡回对了。在他看来，美中不足的就是物流。

每周，苏银坂都要拉上满满一车货物下山，到距离村子23公里外的莲花镇发货，再顺道把村里大家的快递带上山。苏银坂意识到：物流不通，货进出都难，村子发展就会一直被别人落下一截。

“能不能也给军营村通快递？”带着村民的心愿，苏银坂找到快递公司。

对方当面给他算了一笔账：一个人、一辆车，一年的成本起码15万元。“这个钱怎么回来？”苏银坂沉默了。从那起，他做梦都希望军营村能有家自己的快递驿站。

改变

接到试运行的电话，心里怦怦跳个不停

2019年末，同安区军营村供销合作社成立。因为网店经营得好，苏银坂担任了供销社负责人。

“有没有办法让军营村通快递？”面对莲花镇供销社负责人何礼平，苏银坂又问了同样的问题。

村里原先就通了两班公交，“公交捎上快递行不行？”何礼平找到当地邮政部门和公交公司，三方一协商：何不将军营村快递送到开往村子的公交始发站，快递“坐”公交进村，再找村民管理邮政驿站？三方一拍即合。

给邮政驿站选点、选人，事情并不简单。邮政部门挨家挨户走进公交车站附近几户村民家里：没人愿意干。

没人干，线路就通不了。苏银坂急了，主动请缨。

“没工资，每件补贴5毛钱，你肯不肯？”“肯！”

几个月后，苏银坂接到了那通他永远也忘不了的电话——

“银坂，你准备一下，明天快递公交就试运行，驿站就设在供销社内，你就是村里的邮递员啦。”

“没问题！”苏银坂连声答应，心里却怦怦跳个不停。放下电话，他转头就把这一好消息分享到村民的微信群。短短几分钟，几十条消息“扑面而来”。苏银坂抱着手机一条条看过去，那一刻，他激动得甚至有点想哭。

第一天去车站接快递，苏银坂特意穿了件衬衫，比公交车到站时间提前了半个多小时。签单、搬运、录入、发信息……苏银坂手忙脚乱地接下了通村邮路的最后一棒。

多一个邮递员身份，苏银坂几乎忙得分不开身了。在又一次忙忘了接货时间后，苏银坂掏出手机，添加进一个频次为“每天”的闹钟，备注写上“快递”。

就这样，每天下午4点05分，无论多忙，苏银坂的闹钟都会准时响起。606路公交车出现在远处弯弯曲曲的村路上，他知道，车上载的是村民的期盼。

发展

物流带给我们的，说不定还有更大惊喜

快递公交开通不过一年多，苏银坂就真切感受到物流给村子带来的巨大变化。最直接的，是寄送物品的方便。

下午3点，军营村直播间内。随着一条直播预告的发送，苏银坂和搭档支起三脚架，打开补光灯，开始了直播带货。评论区的粉丝留言，大家问得最多的是发货时间。“现在下单，今晚就发。村子如今接通了物流，最后一公里已经打通……”这两句话，苏银坂答得最流畅，也最自豪。

在公交车到站之前的时间里，苏银坂把直播间下单的商品一件件打包，再整理好村民们要投递的物品。近两年村子发展旅游，游客越来越多，民宿、农家乐供不应求。年轻人回来把家里房子装修成游客喜爱的时尚风格，民宿里不少装饰用品都是网购来的；外地游客来到村子，不好携带的商品，扫码下单，回到家就能等着收快递。

看一眼表：下午4点10分。苏银坂带上包裹，来到村里的公交车站等候。606路公交车驶来，苏银坂和司机戴着口罩完成了今天的交接。回到驿站内，苏银坂给包裹挨个喷上消毒液，随后轻车熟路地录入系统，一件件摆上货架。

“这件写着易碎品，是民宿用的装饰灯具，网上样式多，顾客也喜欢。”

正说着，高泉辉走进驿站：

“银坂！我来找你拿快递嘞。”

“高伯，儿子又给你寄什么好东西啦？”

“不是嘞，是我自己在网上买的！”一堆小箱子里，那件苏银坂最后从司机手上接过的一米长、沉甸甸的大家伙，一眼被高泉辉瞄到，“肯定是它！我给小孙女买的画板。”

自从村里通了快递，不少老人也学会了网购。62岁的高泉辉怎么也想不到，自己肩挑背驮，和山路较劲了大半辈子，如今这么大件东西这么快捷就被送了进来。这几天，高泉辉全程盯着手机上的物流进度，一看到驿站签收，立马就从家赶了过来。

“谁能想到，运了40多年信件的老邮递员也赶起了快递的时髦。”把包裹递给高泉辉，被口罩挡住半张脸的苏银坂，眼睛却亮亮的，“一辆快递公交车，改变了军营村。物流带给我们的，说不定还有更大惊喜！”

《 人民日报 》（ 2021年10月14日 10 版）

(责编：赵欣悦、白宇)