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公交不只带来了快递（点睛）

赵国君
2021年10月14日05:24 | 来源：人民网－人民日报
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　　一辆公交，架起村子邮路，改变了军营村。我们习以为常的快递，对居于偏远地区的人们曾经是那样的遥不可及。公交快递缩短了山乡与都市的差距，生活因此变得美好。

　　我国幅员辽阔，不同地域间资源、人口分布差异较大，广大农村及边远地区建设物流体系难度较大。快递企业在“进村”过程中，普遍面临集约化程度低、运营成本高、网点盈利难等困难。在此背景下，在“快递进村”的“最后一公里”采用协同合作机制不失为一种更好的选择。日前，国务院办公厅印发《关于加快农村寄递物流体系建设的意见》提出，强化农村寄递物流与农村电商、交通运输等融合发展。

　　公交快递就是这样的一种创新，展现了各方因地制宜形成解决方案的智慧。同时，我们也要看到，要想让公交搭载快递实现运输公司、快递企业、村邮站、商家、用户等多方共赢，还需在公交频次、运载量、公交快递作业模式等方面多做尝试，探索出满足各方需求的利益分配模式，以实现合作的持久与长效。

　　除了公交快递，在“快递进村”的过程中，还有邮快、快快合作等多种模式。我们期待快递企业能坚持共享发展的理念，各地方能积极探索，摸索出更多“快递进村”的模式。在保证服务水平、进一步提高农村快递时效的基础上，帮助快递企业、基层网点降低成本、提高效益，充分挖掘农村寄递市场的潜力。

　　当送了40多年信件的老邮递员也赶起了快递的时髦，我们有理由相信，“快递进村”还能带给我们更大更多的惊喜！随着越来越多的公交载着快递驶入，故土不必离，城乡无差异。

　　（作者为北京邮电大学邮政发展研究中心主任，本报记者李心萍整理）


　　《 人民日报 》（ 2021年10月14日 10 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

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