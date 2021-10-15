本报北京10月14日电 （冯华、张未、刘庆丰）记者从国家航天局获悉：10月14日，我国在太原卫星发射中心采用长征二号丁运载火箭，成功发射首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”。该星将实现国际首次太阳Hα波段光谱成像的空间探测，填补太阳爆发源区高质量观测数据的空白，提高我国在太阳物理领域研究能力，对我国空间科学探测及卫星技术发展具有重要意义。

“羲和号”全称为太阳Hα光谱探测与双超平台科学技术试验卫星，运行于高度为517公里的太阳同步轨道，主要科学载荷为太阳空间望远镜。本次任务成功搭载了亚太空间合作组织的2颗政府间合作微小卫星，主要开展盘绕式伸展臂展开及星间通信等技术验证。亚太空间合作组织是我国发起成立的第一个高技术领域国际组织，此次任务是该组织成立以来首次发射卫星。此外，本次发射还搭载了8颗商业微小卫星。

据悉，为进一步鼓励公众特别是青少年关注航天，传播航天精神，激发探索热情，在国家航天局指导下，国家航天局新闻宣传办公室、中国航天科技集团八院、南京大学联合组织发起了首颗太阳探测科学技术试验卫星征名活动，收到万余份命名方案，经过征集、遴选和专家推介三个环节，最终定名“羲和号”。国家航天局负责卫星工程组织管理、重大事项组织协调和发射许可审批，南京大学作为用户部门负责科学与应用系统建设与运行，中国陆地观测卫星数据中心组成单位按分工负责地面系统建设和运行，中国航天科技集团有限公司上海航天技术研究院负责卫星系统和运载火箭系统抓总研制，中国卫星发射测控系统部负责发射场及测控系统组织实施。

《 人民日报 》（ 2021年10月15日 06 版）

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