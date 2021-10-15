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海南澄迈打好“长寿”“富硒”“绿色”三张牌

品牌农业 加速发展

本报记者  温素威
2021年10月15日05:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　在海南省澄迈县的洪安无籽蜜柚种植基地，1500亩蜜柚青果尚未被摘下，首届海南国际消费品博览会现场就已签下300万元意向订单。一颗柚子，从种苗、生产到销售，要走过36个生产环节、经过168道种植标准检验，最高可以卖到298元。

　　立足资源优势讲好“品牌故事”，澄迈品牌农业加速发展。

　　把资源优势变成品牌价值

　　“10年前，我拉一车地瓜到海口卖，一斤只卖4毛钱，现在市场上一斤要卖到10多元。”澄迈桥头地瓜协会秘书长杨英春说。

　　桥头地瓜是澄迈重点培育和扶持的品牌农产品之一，2018年成功注册国家地理标志商标后，品牌价值不断释放，2020年产值4.18亿元；在政府扶持下，2020年，洪安无籽蜜柚种植基地创下2000万元产值，今年预计可达3000万元。

　　除了桥头地瓜，还有澄迈福橙、福山咖啡等多个商标被列为海南省第一批重点保护商标。

　　澄迈有着天然资源优势，富硒土壤占全县总面积的56%，是海南富硒土壤分布较集中、面积较大的市县之一，“富硒福地、长寿澄迈”成为它对外宣传的独特名片。

　　有优势，还要会用、善用。握着“长寿”“富硒”“绿色”三张牌，澄迈立足资源优势，讲好“品牌故事”，坚持以发展工业的理念发展农业，大力实施农业“四化四县”建设，加快推进农业供给侧结构性改革，先后荣获国家现代农业示范区、首批国家农产品质量安全县、国家级出口食品农产品质量安全示范县等60多项殊荣。

　　政策扶持品牌数量大增

　　在农业品牌化推进过程中，澄迈持续发力，出台一系列政策举措：实施“商标富农”工程；推进标准化、产业化建设；调减低效农作物面积，扩种优质农作物；设立8家农业科研机构，聘请科研院所农业专家，培育脱毒种苗、选育优良品种、推广标准化种植技术，制定推广生产技术标准；搭建智慧农业平台，推进农产品质量安全管理体系建设；发挥现代农业产业园集群效应，助力农业品牌提质升级；运用“互联网+”及域内成熟的物流体系，加强市场推介营销、深化品牌效应。

　　经过多年培育，澄迈“富硒农业”的绿色标签越擦越亮，品牌农产品数量不断增加。据统计，全县累计有效注册农产品品牌1450件，2020年新增农产品商标118件。截至目前，经过认证的“三品一标”农产品有56个，其中无公害农产品34个、绿色食品8个、有机农产品7个、地理标志农产品9个。

　　品牌农业推动乡村振兴

　　打造一个品牌、发展一方产业、富裕一方百姓。

　　沙土村是澄迈桥头地瓜的原产地，13个自然村，总人口4100多人。“10多年前，村里很穷，沙土上种啥都不长，水稻产量低，人只能靠地瓜充饥。”杨英春介绍，“富硒地瓜”让沙土村人走上了致富路、过上了好日子。如今的沙土村，家家户户种地瓜，2020年全村人均收入1.8万元。

　　在沙土村的带动下，整个桥头镇注册成立48家专业合作社，地瓜种植面积达到3万亩、种植户1980户，今年预计产值3.72亿元。

　　品牌化是农业现代化的重要标志，是实施乡村振兴战略的重要驱动力。“近年来，围绕现代农业发展，澄迈抓质量、聚特色、创品牌、提效益，用品牌撬动产业升级、用特色打造品牌，品牌农业已经成为农业增效、农民增收的一张王牌，为澄迈实施乡村振兴战略提供了重要支撑。”澄迈县委书记吉兆民说。

　　品牌响，农业强。据统计显示，2020年澄迈农业增加值达93.08亿元，比上年增长4.7%，其中热带特色高效农业增加值占农业增加值比重超70%。品牌农产品种植面积16.2万亩，产值突破10亿元，同比增长30.5%。


　　《 人民日报 》（ 2021年10月15日 10 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

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