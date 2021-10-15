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多元经营，偏远快递网点收入增多

本报记者  徐驭尧
2021年10月15日05:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　清晨7时许，在海拔3800多米的西藏日喀则市，天刚蒙蒙亮，一辆蓝色卡车停在中通快递日喀则公司的分拣仓库门口。来自各地的5000余件包裹被快递工作人员从车上卸下，放在传送履带上，经过分拣，它们将会被分配到日喀则各地。

　　中通快递日喀则公司工作人员付相府是一个“95后”，从事快递行业5年多，从普通快递员到现在的管理者，他是当地快递物流行业发展的参与者和见证者。“这里地广人稀，对物流行业的发展限制较大。”付相府说，“不过，我们采取了各种措施改善经营，这几年快递单量持续增长，越来越红火了！”

　　市场扩张带来更多机会

　　2016年，重庆小伙付相府来到日喀则。他所在的公司，是中通快递物资下行日喀则的第一站。来自全国的包裹在此分拣，而县域的快递点经营者则要来此取货。

　　付相府回忆说，那时候，每天早晨六七点，自己和同事就来到仓库分拣包裹。当时包裹数量不多，一天不过三五百单。然而，手工分拣几乎让人消耗了全部力气。到了冬天，手被冻裂、冻伤，几乎是家常便饭。

　　“2016年前，我们正处于前期投资建设网点阶段，当时公司亏损不小。”中通快递日喀则公司负责人左晓锋说，“但是，我们从日渐增长的快递单量中看到了机会，现在我们已扭亏为盈。”

　　近年来，随着日喀则市群众的消费能力不断增强，电商持续向下沉市场渗透，左晓锋、付相府感受到了变化——当地物流快递的市场规模明显扩大，越来越多县城和农村的消费者开始使用电商。

　　基础设施的改善也在推动快递提速。在付相府的记忆里，4年前，包裹从日喀则到东部省会城市，可能要花两到三周时间。现在有了航空直达的线路，多数地方的包裹可在三五天送达；陆运也比以往快捷许多，“从江浙沪到日喀则，也就是一周时间。”

　　在规模增长的激励下，公司的效率不断提升。虽然货量增长了，但如今付相府每天早晨只需要一个小时即可将全部货物分拣完毕。“公司的人多了，分工明确了，也换了新的分拣设备，效率大大提升了。”他说。

　　然而，一些困难依然存在。对于中通来说，送到日喀则的包裹要通过市区的快递员和10多个县域加盟商，送达生活在18万平方公里上的80余万群众，其中最远的一个县，距离日喀则市区足有600多公里。

　　要把包裹送到如此广阔而分散的客户手中，物流网络如何降成本、增利润？快递从业者一直在探索。

　　配送商品多样化提升单程效率

　　日头渐西，天色近暮，雪山被染成金色。

　　岗巴县快递经营者李亮开着小货车，却无意欣赏这高原上的壮丽景观。“晚上9点前必须到岗巴县城，前面还有好几座山要过嘞。”

　　这个汉子已经奔波了一整天。一大早，他就从店面出发，驱车3个多小时，前往日喀则市区取货。沿途大多数是山路，车子不敢开快。

　　到了市区，他直奔中通物流的仓库。与此同时，付相府和同事们已经完成了分拣工作，如小山般堆积的货物分门别类，即将交给像李亮这样的县级网点经营者。

　　李亮的快递网点对接的不止中通一家，申通、韵达等公司的仓库，他也要跑一个遍。“平均算下来，全县一天的包裹有200单左右。”李亮说。

　　然而，这依然不能填满李亮的运输车。作为县城里除邮政之外唯一的快递经营者，李亮跑的路线不仅是从日喀则延伸至岗巴县的物流通道，也是县城小商铺与外界进行物资交换的重要渠道。

　　“高洁，给你带的菜！”晚上9点，终于到了岗巴县城，李亮把车停在农贸市场的一家店铺门口。这时，店老板走出来，把新鲜的果蔬从车上搬到自己的店铺里，然后掏出手机，把运费转给李亮。

　　这是县城里商户“委托”的业务，“我们往返日喀则一趟，不少利润是靠‘带货’赚到的。”李亮说，由于岗巴县位置偏远，县城的一些商铺在市区订购商品数量少，供应商不愿意配送，商铺店主只能通过李亮这样的“带货郎”把商品带回来。

　　对县级网点经营者来说，往返城区和县城，无论包裹量多少，时间和车辆油耗是不变的。因此他们往往在提高单程效率和收益上想办法。如今，像李亮这样的“带货郎”还有不少，他们的货车里，既有快递公司的包裹，也有县里商铺“委托”购买的商品。最大化地利用线路，是他们降低成本、提高收入的关键。

　　快递网点成了线下“流量入口”

　　每到中午、晚上，李亮的快递经营点门口总是很热闹。1万多人的县城，每天都会有100多人来网点取件。“不少是有消费能力的年轻人。”李亮说。

　　这是他在开设快递网点前就想好的生意。两年多前，李亮已经开设了一家面店，出售制成的面条等面点加工品。承包下隔壁的门市作为快递网点，李亮心里有盘算：“快递点的往来人员多，也能刺激面店的销量。”

　　果不其然，每到下班的时候，人们三五成群来取件。“大家顺手在我的铺面里买些面点带回去，面店生意好了不少。”李亮说。

　　为了帮助网点经营人员盈利，付相府也当上了业余的商业咨询，他跟很多人说起过李亮把网点打造成线下“流量入口”的例子。“在县城，快递点往来人员多，顺带做些小买卖会比较容易。”付相府说，“取快递的人顺手买瓶水、买点零食，都是很常见的消费行为，如果取快递的人多、消费频次高，这也是一笔不小的收入。”

　　货物抵达县城，通过门店和快递员触达消费者，这是物流运输的“最后一环”，也是很多网点经营者直接和消费者打交道的环节。看似最直接简单的服务，其实也有生意可做。

　　在县里，很多人都有快递员的联系方式。有时候，快递员会帮消费者安装电商的手机应用，教他们如何使用。越来越多的消费者学会了在网上购物，网点的单量自然也就更大了。

　　“物流，联系起无数消费者和经营者。我们是市场的一分子，我们也在不断改变着市场，让消费者更快、更便宜地获取商品，让经营者更好地销售、获益，在这个过程中，我们不但收获了利润，也收获了个人的成长。”付相府说。


　　《 人民日报 》（ 2021年10月15日 10 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

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