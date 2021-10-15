激活内生动力尤为重要（点睛）
2021年10月15日05:17 | 来源：人民网－人民日报
小字号
当前，全国乡镇快递网点覆盖率达到98%，在促进“网货寄进来、山货卖出去”方面发挥了重要作用。不过，快递直投到村的比例仍然不高，制约了农村消费潜力的进一步释放。
农村基层网点，特别是西部偏远地区的网点，面临着服务集约程度低、基础设施差、配送成本高等难题。部分地区快递网点投入后，存活难度大是客观事实。要推动快递业在农村“落地生根”，激活行业主体的内生动力尤为重要。
对基层网点而言，要努力“向上走”，争取做到“一点多能、一网多用”。各基层网点可利用自身的流量优势，匹配新业态，实现多元化经营。例如，可将网点与水果店、便利店、干洗店等居民必需的门店类型结合，以“前店后仓”的布局帮助网点导流增收。还可搭建网点粉丝群，将线下流量转至线上，拓宽销售渠道，以增加收入。
对快递企业而言，则要努力“往下走”。当前，部分快递企业分配给农村基层网点的利润空间不足，导致服务不规范等现象时有发生。快递企业应进一步优化成本管理，通过整合场站、干线运输等资源，为末端网点争取更多的利润空间。同时，快递企业可跳出固有的经营思路，结合有实力的电商、邮政、快递、供销和连锁流通企业向农村下沉供应链，实现农村物流配送资源的共享。
（作者为上海市交通委邮政快递专委会副主任，本报记者李心萍整理）
《 人民日报 》（ 2021年10月15日 10 版）
(责编：赵欣悦、白宇)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 我国首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”成功发射
- 我国首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”模拟动画及科普视频。航天科技集团八院提供 人民网北京10月14日电 （记者赵竹青）记者从国家航天局获悉，10月14日18时51分，我国在太原卫星发射中心采用长征二号丁运载火箭，成功发射首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”。…
相关新闻
- 评论
- 关注