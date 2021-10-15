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激活内生动力尤为重要（点睛）

赵小敏
2021年10月15日05:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　当前，全国乡镇快递网点覆盖率达到98%，在促进“网货寄进来、山货卖出去”方面发挥了重要作用。不过，快递直投到村的比例仍然不高，制约了农村消费潜力的进一步释放。

　　农村基层网点，特别是西部偏远地区的网点，面临着服务集约程度低、基础设施差、配送成本高等难题。部分地区快递网点投入后，存活难度大是客观事实。要推动快递业在农村“落地生根”，激活行业主体的内生动力尤为重要。

　　对基层网点而言，要努力“向上走”，争取做到“一点多能、一网多用”。各基层网点可利用自身的流量优势，匹配新业态，实现多元化经营。例如，可将网点与水果店、便利店、干洗店等居民必需的门店类型结合，以“前店后仓”的布局帮助网点导流增收。还可搭建网点粉丝群，将线下流量转至线上，拓宽销售渠道，以增加收入。

　　对快递企业而言，则要努力“往下走”。当前，部分快递企业分配给农村基层网点的利润空间不足，导致服务不规范等现象时有发生。快递企业应进一步优化成本管理，通过整合场站、干线运输等资源，为末端网点争取更多的利润空间。同时，快递企业可跳出固有的经营思路，结合有实力的电商、邮政、快递、供销和连锁流通企业向农村下沉供应链，实现农村物流配送资源的共享。

　　（作者为上海市交通委邮政快递专委会副主任，本报记者李心萍整理）


　　《 人民日报 》（ 2021年10月15日 10 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

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