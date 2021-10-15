赵小敏

当前，全国乡镇快递网点覆盖率达到98%，在促进“网货寄进来、山货卖出去”方面发挥了重要作用。不过，快递直投到村的比例仍然不高，制约了农村消费潜力的进一步释放。

农村基层网点，特别是西部偏远地区的网点，面临着服务集约程度低、基础设施差、配送成本高等难题。部分地区快递网点投入后，存活难度大是客观事实。要推动快递业在农村“落地生根”，激活行业主体的内生动力尤为重要。

对基层网点而言，要努力“向上走”，争取做到“一点多能、一网多用”。各基层网点可利用自身的流量优势，匹配新业态，实现多元化经营。例如，可将网点与水果店、便利店、干洗店等居民必需的门店类型结合，以“前店后仓”的布局帮助网点导流增收。还可搭建网点粉丝群，将线下流量转至线上，拓宽销售渠道，以增加收入。

对快递企业而言，则要努力“往下走”。当前，部分快递企业分配给农村基层网点的利润空间不足，导致服务不规范等现象时有发生。快递企业应进一步优化成本管理，通过整合场站、干线运输等资源，为末端网点争取更多的利润空间。同时，快递企业可跳出固有的经营思路，结合有实力的电商、邮政、快递、供销和连锁流通企业向农村下沉供应链，实现农村物流配送资源的共享。

（作者为上海市交通委邮政快递专委会副主任，本报记者李心萍整理）

《 人民日报 》（ 2021年10月15日 10 版）

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