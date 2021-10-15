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坚守军人初心 永葆奋斗底色

——2021年度“最美退役军人”速写（下）

本报记者  李卓尔
2021年10月15日05:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　“一杯水只能解决自己的需求，一条河就可以惠及更多人。”这是退役军人张保华最喜欢的一句话。

　　1983年，张保华因伤残退役。38年来，张保华的伤残抚恤金从每年的54元增加到如今的近4万元，累计50多万元，全部流向了山区中小学生、困难群体。

　　众多自强不息、勇毅笃定的退役军人，脱下军装后，打拼出一片事业，并用自己的力量帮助他人、回馈社会，兑现了“退役不褪色、建功新时代”的铮铮誓言。

　　“最危险的地方，让我先上”

　　2020年1月26日，西安大兴医院质控科主任刘维接到通知，医院需要抽调人员去武汉，深入抗击新冠肺炎疫情一线。刘维第一时间报名：“我有参加抗击非典的经历，最危险的地方，让我先上！”

　　在武汉协和医院西院重症病区，面对感染风险大、医护人员不够等困难，作为退役军人的刘维以最快速度投入战斗，主持制订60多项工作流程制度。她所在的医疗队在武汉坚守了65天，累计收治患者113名。

　　两次战疫，冲锋在前。刘维说：“我16岁入伍，能够为国效力，感到很光荣、很自豪。”

　　走小区、查住户，登记外来人员，排查外来车辆……在内蒙古呼伦贝尔，一支由54名退役军人组成的突击队，同样奋战在抗击新冠肺炎疫情一线，守护人民群众的健康。组织者名叫孟金霞，她带领队员们服务了海拉尔区的12个社区、24个小区，在疫情大考中，向党和人民交出了退役军人的答卷。

　　在军营，他们是强军路上的可靠支撑；退役后，他们是复兴路上的先锋战士。危难时刻，他们挺身而出，践行使命。

　　河南邓州编外雷锋团“薪火营”，成员全部来自退役军人。在抗击新冠肺炎疫情的关键时期，他们募集资金购买新鲜蔬菜20吨驰援武汉，帮助解决市民的难题，共向湖北地区捐赠新鲜蔬菜10余车300余吨。

　　“作为编外雷锋团‘薪火营’成员、从雷锋团走出来的战士，我们有责任有义务为百姓排忧解难。”“薪火营”教导员杜恒介绍，今年多地遭遇暴雨，“薪火营”第一时间组建了百余人的救援突击队，分批奔赴郑州、新乡等地参加救援。

　　无论是战疫第一线，还是抗洪最前沿，无数退役军人不惧生死、逆行出征，用实际行动诠释在军营大熔炉里树立的远大理想、建塑的崇高信仰、熔铸的坚强意志、培育的奉献精神。

　　“解决退役军人的困难是我的责任”

　　“当兵保家卫国，退役服务民生。”这是退役军人衡飞的担当。

　　2010年退役后，衡飞带领战友从一家20平方米的擦鞋店起步创业，发展成如今3000余平方米的智慧工厂，40余家门店，带动600余人就业。

　　不忘初心，敢挑重担。在创业的同时，衡飞也积极回报社会。2018年，衡飞在天津成立了洗染业退役军人职业技能培训指导中心，为退役军人提供标准化培训，带领更多退役军人翻开人生新篇章。

　　同样艰苦创业、积极为退役军人排忧解难的退役军人，还有江苏省淮安市洪泽区爱心助学基金会监事长窦正满、河北省华丰裕达集团党委书记赵凤全。

　　2004年，窦正满退役后选择自主择业，创办拖轮公司。目前，公司有1/3的员工是退役军人。为让大家尽快适应岗位，窦正满组织他们到专业院校进行培训，学习专业知识和岗位技能，帮助他们顺利实现再就业。

　　“解决退役军人的困难是我的责任”，在赵凤全创业之初组建团队时，第一选择就是退役军人；企业发展阶段，优先录用的是退役军人；企业培养技术骨干，第一个想到的是退役军人……公司里，现有退役军人员工200余人。在赵凤全的带领下，凭着退役军人坚韧的奋斗精神，企业一步步从小到大、从大到强。

　　他们是广大退役军人的代表，是建功新时代、奋斗新征程的典型。他们将个人理想融入国家事业，在人生“新战场”上续写了不平凡的华章。

　　退役军人张华荣白手起家，创办了华坚集团。2011年，张华荣到非洲投资设厂，招聘8000余名当地人就业。他为员工免费提供膳食，用大爱的心，浇灌出友谊的花朵。

　　“作为退役军人，能帮社会做一点是一点”

　　上海到云南，19年时间里，张志勇往返两地的次数，多到自己都记不清。

　　如此奔忙，只为一桩事：帮助困难学生。

　　自2002年起，张志勇长期提供奖学金资助的学生共有800余名。他和他的公益服务社累计为贵州、云南、西藏、甘肃、新疆等地捐款280余万元，捐赠各类物资580余吨，惠及学生近5万人、教师500多人。

　　不遗余力、持之以恒助学扶贫，使张志勇成为无数被帮助过的孩子口中的“上海阿爸”。这位退役老兵，在公益事业上，充分展现了军人的风采和情怀。“当初当兵是为了保家卫国，回到地方我又得到了很好的待遇，有一份很稳定的工作。作为退役军人，能帮社会做一点是一点。”

　　戎装虽脱，初心不改。他们是广大退役军人的优秀代表，秉承军队光荣传统，用实际行动诠释初心使命。他们来自各行各业，身份不同、岗位各异，但敢打硬仗、勇挑重担的信念相同。他们的美是忠诚之美，是奉献之美，是奋斗之美，更是时代之美。


　　《 人民日报 》（ 2021年10月15日 11 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

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