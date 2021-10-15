本报记者 游 仪

早起出门，绕着社区溜达一圈。不一会儿，安徽省马鞍山市花山区新风社区党委书记邢春桂就来到红木屋便民坊前，只见有人义务修伞，有人免费理发……

“这是我们社区的一个新时代文明实践点，红木屋里，有一群志愿者为大家服务。”邢春桂说。红木屋便民坊、映山红艺术团、蒲公英家政志愿服务队等志愿服务组织，是马鞍山市持续推进新时代文明实践中心建设的一个缩影。

近年来，马鞍山市整合基层公共服务及各方服务力量，构建了常态化、制度化、规范化的新时代文明实践志愿服务体系。细致梳理需求，加强培训管理，激励全民参与，截至目前，马鞍山市已建成新时代文明实践中心9个、所46个、站575个、行业站点236个。

依托基层社区

精准提供服务

树荫下，红木屋，一大早就有顾客登门。

一手握剪子，一手拿梳子，何棉英忙个不停。理完发，洗了头，道声再见，却不收钱。这事儿，还得从2018年说起。

今年48岁的何棉英，家住新风社区。上有老，下有小，全靠她理发挣钱。“以前，我就在路口撑把伞、支个摊，社区人多，生意不赖。可是占了道，影响交通秩序。”何棉英回忆。

早点摊、修鞋铺、裁缝店，这条路上过去有好几个流动摊点。早高峰时，上班的、买菜的、送孩子上学的，很是拥堵。

“居民们意见大，占道经营也不安全。可他们又都就业困难，只这一门手艺傍身。”邢春桂说，那会儿，她真是左右为难。

社区新时代文明实践站中，有不少志愿者提供服务，何不把流动摊点纳入进来？思来想去，邢春桂琢磨，不如建个便民坊，鼓励大家用志愿服务抵房租。

集中座谈，征询意见。何棉英听了，头一个站出来，“我同意！以后80岁以上的空巢老人，来我这理发，不收钱。”换锁的张师傅，修鞋的屠大爷，也都同意。

就这样，红木屋便民坊建了起来，志愿者们搬了进来。而对何棉英来说，出了家门，就到店门，格外心安。如今，马鞍山市已组建新时代文明实践志愿服务队1541支，36万名志愿者各显身手，服务市民超过110万人次。

加强培育管理

发动社会力量

“我们这群志同道合的伙伴，想要组建一个志愿服务组织。一开始空有热情，却不知道从哪儿下手。”作为马鞍山市花山区曙光救援队的秘书长，苗红蓉曾遇到过志愿服务组织注册的难题。

就在她一筹莫展之际，严经纬登了门。“先登记注册，再编写手册，理出个章程。”时任马鞍山市志愿服务中心负责人的严经纬开门见山。

“防汛期间，我们执行了很多救援任务。志愿服务中心还特意请来专家给全市所有救援队伍的骨干志愿者培训，讲解安全知识。”在苗红蓉看来，志愿服务中心不仅为公益组织搭建了一个平台，还给了志愿者们一个家，“有问题，找中心，准能解决。”

3年多来，志愿服务中心已成功推动成立8家协会。从志愿者培训到志愿服务组织培育，从发布志愿服务动态到展示志愿服务风采，志愿服务中心为志愿服务组织提供了场地和政策支持。

为调动更多力量参加，马鞍山市志愿服务中心组织起新时代文明实践志愿服务项目大赛，新风社区组织的映山红艺术团由此成立。“社区老年人多，退休后大多喜欢在一块儿唱歌、跳广场舞。大伙感兴趣，社区文化活动也多，我们索性建了个艺术团，自娱自乐。”邢春桂说。现在，这个志愿服务队还吸引了不少其他社区居民加入，演出范围也扩大到了全市。

建立激励机制

激发服务热情

马鞍山市湖东路旁，一台志愿服务积分兑换机十分显眼。仔细瞧，小夜灯、矿泉水等物品一应俱全。

掏出手机选中物品，直接扫码，不一会儿，一瓶矿泉水滑了出来。“没想到，志愿服务攒的积分，还能兑换小物品。我心里暖洋洋的，以后做起志愿服务来，越发有干劲。”金元伟笑着说。

今年56岁的金元伟，是一名四星级志愿者。更换灯泡、维修电扇、疏通管道……只要群众有需要，他总是有求必应。

一开始，听说免费上门服务，大伙都不相信。“有人抱着试试看的想法，打了电话，让我上门帮忙安装吸顶灯。装好了，没收费，这才打消了疑虑。”金元伟说，自己过去在单位，做的就是设备维修，干起活来得心应手。闲不下来的他，自1982年起参与志愿服务，这一坚持，就是近40年。提供家政服务、报名夜间巡逻、参与文艺演出，根据时长，金元伟参与志愿服务的积分一点点累积。

2019年，马鞍山市出台了《马鞍山市志愿服务激励回馈办法》，为所有注册志愿者提供人身意外伤害保险，评定星级志愿者并分级提供公交免费、就医绿色通道等激励。“参与志愿服务时间累计达到1000小时，就可以认定为四星级志愿者。像老金这样的四星级志愿者，全市目前有13个。”马鞍山市文明办主任李世华介绍。

2020年12月，马鞍山市的志愿者激励政策进一步扩大范围。全市上线了“志愿服务积分兑换系统”，建成300多处志愿服务积分超市，构成线上线下积分兑换体系，方便志愿者随时兑换积分。随着一系列志愿服务激励政策出台，市民参与志愿服务的热情进一步被激发，马鞍山市注册志愿者年均增加约1万人，志愿者总人数占全市人口的18%。

《 人民日报 》（ 2021年10月15日 11 版）

(责编：赵欣悦、白宇)