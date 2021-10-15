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西北油田首个近地表标准化处理项目启动

2021年10月15日08:01 | 来源：中国新闻网
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原标题：西北油田首个近地表标准化处理项目启动

近日，顺北沙漠区静校正项目在乌鲁木齐通过专家组开题评审，标志着西北油田首个基于盆地级近地表标准化处理项目启动。

随着西北油田地震资料的逐年增加，各分块、各服务单位由于微测井资料拾取解释、近地表处理方法和参数不统一给新老资料重复处理、接炮处理、连片处理和解释整体编图带来了诸多问题；近地表解释不细致会造成表层模型深度与速度不准确，影响表层模型研究工作，表层模型的厚度、速度不统一，最终造成静校正严重不闭合；在老资料重复处理中，不同单位针对近地表资料需要做繁琐的校对和匹配，处理浮动面的选取差异也在浮动面转换中增加了许多重复工作量，同时影响了成像效果。多项问题增加了不同期地震资料一致性处理的周期和难度，也影响到成果的精度和应用。

物探研究工作者们从近地表建模及处理解释流程出发，探索建立基于盆地级统一的静校正技术方法、微测井资料自动拾取与解释技术、近地表数据库、地震波初至数据库、地震资料处理浮动基准面数据库，通过统一塔里木盆地静校正技术方法和关键参数，实现近地表数据处理解释的整体管理和标准化，助力资料借阅和数据匹配校正流程简化，提高微测井、Q值、单炮初至、浮动面等数据管理的便利性。

该项目启动将有利于推动地震勘探资料处理质控的提升，减少地震资料处理周期环节，提升资料处理效率和精度，为高质量勘探赢得先机。

(责编：赵超、陈键)

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