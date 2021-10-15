原标题：数字技术赋能社会治理，让“智”治有方

扫健康码进村、刷脸进楼宇……新冠肺炎疫情发生以来，大数据、人工智能等科学技术在疫情防控中的成功应用，产生了“健康码”“行程码”等科技产品，让基层疫情防控更精准、更高效、更智能，更为基层社会治理提供了新经验、新思路。

数字赋能社会治理，是促进社会治理精准化、精细化和便民服务智慧化，构建社会治理新格局，推进治理体系和治理能力现代化的有效措施。

新发展阶段，科学技术的进步为社会治理信息化发展插上了翅膀，要达到稳中求进的预期，机制保障和安全意识缺一不可。

云赋能疫情防控,防控从未如此安心

人口流动大、流动管控难度高、偷渡人员频繁入境,一直是边境安防管理的难题之一,在后疫情时代,边境安防更需加强治理,防患于未然。在云南省西双版纳州勐腊县,利用云计算、大数据等前沿技术,成功打造了覆盖境内外来人员、境外偷渡人员的一体管理系统。

对于境内外来人员,移动云通过区域人流的分析、识别,对来自中高风险地区的人员进行整体把控,并以短信的方式将当地疫情管控措施与政策告知用户。对于境外偷渡人员,在易偷渡区域设立监控设备,利用高速率宽带上传实时监控画面,有效提升境外人员非法入境的发现概率,降低疫情境外输入的风险。

在数字科技的帮助之下,云南省西双版纳州勐腊县在国境线周边,建立起了疫情防控“新”防线,以更加智慧、高效的手段降低了疫情的传播风险。

云赋能城市建设,监管从未如此放心

城市建设是最大的民生工程,确保高质量发展统揽全局是摆在每一个城市管理者面前的难题。在吉林通化的“梅河口AI监管平台”,集成了领先的云计算、大数据能力的综合智慧工地管理平台,让项目的生命周期管理实现了建设部门、参建企业、工程现场等的多方联动。作为省智慧工地管理的先进案例,“梅河口AI监管平台项目”是对吉林加快建设创新之城、人文之城、生态之城的有力推动。

为了实现工程的智能管理,“梅河口AI监管平台项目”整合了企业信息、项目信息、人员信息、机械设备信息、现场环境信息,实现建筑工程项目信息的自动采集、智能分析及动态管理,全面提高项目精细化管理水平,优化工程质量安全。

项目落地应用后,有效解决了过去业务应用部署过程中遇到的硬件服务申请采购慢、人工安装时间长、易出错等问题,使业务交付的时间由数十天缩短至3—5天完成。同时,通过云专线的专有通道,更安全地打通了本地与移动云互联问题,且比通过internet访问更加稳定,实现视频、AI等本地存储、运算服务器,与云平台系统之间安全稳定互联传输,达到了全过程感知、全数据流通、全管理智能、全市域展示的应用效果。

也正是得益于云主机具备的成本低、交付快、稳定可靠等特点,“梅河口AI监管平台项目”大大推进了信息技术与建筑工程现场管理深度融合,切实提升了城市建设和监管的信息化管理水平,并为国内其他城市建设提供了新参考。

云赋能智慧养老,养老从未如此暖心

“人口老龄化是一场静悄悄的革命”。如今,越来越多的年轻人选择漂泊在外,一个个守望着家庭的空巢老人,成为了“被遗忘的孤岛”。为了解决养老问题,让老年人有所依、有所养,在天津河东区,相关企业携手移动云建立了一个跨行业、跨平台合作的智慧养老大数据平台。

把“社会服务养老”和“家庭养老”结合起来,是河东区养老综合服务管理平台的建设初衷。为了实现这一愿景,采用了本地+云的混合部署模式,一方面利用云主机、云硬盘、云专线等系列产品,将大数据业务部署在云平台;另一方面则将云平台与现有养老体系对接,让“互联网+养老”模式“软”下来,“易”起来,推动养老服务质量稳步提升。

作为天津市“首个”智慧养老探索实践成功案例,河东区养老综合服务管理平台在基础信息平台、养老服务平台和数据分析展示平台的三大部分的互相协作之下,让老年人可以在这里享受短期住养、食用营养配助餐、保健康复等等服务,不仅覆盖了老年人生活的基础诉求,而且有效提升了养老服务质量。

不难看出,把“互联网+”和“养老”结合起来,才能在日益发展的当下,更好的服务于人民群众,让“空巢”变成“暖巢”，让更多老人老有所依，老有所乐。

(责编：赵超、陈键)