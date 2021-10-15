人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

数字技术赋能社会治理，让“智”治有方

2021年10月15日08:23 | 来源：中国新闻网
小字号
原标题：数字技术赋能社会治理，让“智”治有方

扫健康码进村、刷脸进楼宇……新冠肺炎疫情发生以来，大数据、人工智能等科学技术在疫情防控中的成功应用，产生了“健康码”“行程码”等科技产品，让基层疫情防控更精准、更高效、更智能，更为基层社会治理提供了新经验、新思路。

数字赋能社会治理，是促进社会治理精准化、精细化和便民服务智慧化，构建社会治理新格局，推进治理体系和治理能力现代化的有效措施。

新发展阶段，科学技术的进步为社会治理信息化发展插上了翅膀，要达到稳中求进的预期，机制保障和安全意识缺一不可。

云赋能疫情防控,防控从未如此安心

人口流动大、流动管控难度高、偷渡人员频繁入境,一直是边境安防管理的难题之一,在后疫情时代,边境安防更需加强治理,防患于未然。在云南省西双版纳州勐腊县,利用云计算、大数据等前沿技术,成功打造了覆盖境内外来人员、境外偷渡人员的一体管理系统。

对于境内外来人员,移动云通过区域人流的分析、识别,对来自中高风险地区的人员进行整体把控,并以短信的方式将当地疫情管控措施与政策告知用户。对于境外偷渡人员,在易偷渡区域设立监控设备,利用高速率宽带上传实时监控画面,有效提升境外人员非法入境的发现概率,降低疫情境外输入的风险。

在数字科技的帮助之下,云南省西双版纳州勐腊县在国境线周边,建立起了疫情防控“新”防线,以更加智慧、高效的手段降低了疫情的传播风险。

云赋能城市建设,监管从未如此放心

城市建设是最大的民生工程,确保高质量发展统揽全局是摆在每一个城市管理者面前的难题。在吉林通化的“梅河口AI监管平台”,集成了领先的云计算、大数据能力的综合智慧工地管理平台,让项目的生命周期管理实现了建设部门、参建企业、工程现场等的多方联动。作为省智慧工地管理的先进案例,“梅河口AI监管平台项目”是对吉林加快建设创新之城、人文之城、生态之城的有力推动。

为了实现工程的智能管理,“梅河口AI监管平台项目”整合了企业信息、项目信息、人员信息、机械设备信息、现场环境信息,实现建筑工程项目信息的自动采集、智能分析及动态管理,全面提高项目精细化管理水平,优化工程质量安全。

项目落地应用后,有效解决了过去业务应用部署过程中遇到的硬件服务申请采购慢、人工安装时间长、易出错等问题,使业务交付的时间由数十天缩短至3—5天完成。同时,通过云专线的专有通道,更安全地打通了本地与移动云互联问题,且比通过internet访问更加稳定,实现视频、AI等本地存储、运算服务器,与云平台系统之间安全稳定互联传输,达到了全过程感知、全数据流通、全管理智能、全市域展示的应用效果。

也正是得益于云主机具备的成本低、交付快、稳定可靠等特点,“梅河口AI监管平台项目”大大推进了信息技术与建筑工程现场管理深度融合,切实提升了城市建设和监管的信息化管理水平,并为国内其他城市建设提供了新参考。

云赋能智慧养老,养老从未如此暖心

“人口老龄化是一场静悄悄的革命”。如今,越来越多的年轻人选择漂泊在外,一个个守望着家庭的空巢老人,成为了“被遗忘的孤岛”。为了解决养老问题,让老年人有所依、有所养,在天津河东区,相关企业携手移动云建立了一个跨行业、跨平台合作的智慧养老大数据平台。

把“社会服务养老”和“家庭养老”结合起来,是河东区养老综合服务管理平台的建设初衷。为了实现这一愿景,采用了本地+云的混合部署模式,一方面利用云主机、云硬盘、云专线等系列产品,将大数据业务部署在云平台;另一方面则将云平台与现有养老体系对接,让“互联网+养老”模式“软”下来,“易”起来,推动养老服务质量稳步提升。

作为天津市“首个”智慧养老探索实践成功案例,河东区养老综合服务管理平台在基础信息平台、养老服务平台和数据分析展示平台的三大部分的互相协作之下,让老年人可以在这里享受短期住养、食用营养配助餐、保健康复等等服务,不仅覆盖了老年人生活的基础诉求,而且有效提升了养老服务质量。

不难看出,把“互联网+”和“养老”结合起来,才能在日益发展的当下,更好的服务于人民群众,让“空巢”变成“暖巢”，让更多老人老有所依，老有所乐。

(责编：赵超、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
我国首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”成功发射
　　我国首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”模拟动画及科普视频。航天科技集团八院提供 人民网北京10月14日电 （记者赵竹青）记者从国家航天局获悉，10月14日18时51分，我国在太原卫星发射中心采用长征二号丁运载火箭，成功发射首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”。…
近十年来，我国快递业发生了哪些变化？
　　人民网北京10月14日电 （记者乔雪峰）10月14日，国家邮政局市场监管司副司长林虎在第四季度例行新闻发布会上指出，近10年来，快递服务能力和水平的提高主要体现在三个方面。 一是网络布局更加优化，覆盖范围更加广泛。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部