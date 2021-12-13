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第十八届人民匠心奖

候选产品：北京汽车 魔方

2021年12月13日14:41 |
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产品名称：

北京汽车 魔方

参评奖项：

人民匠心产品奖

参评企业/产品简介：

BEIJING是北汽集团整合旗下北汽新能源和北京汽车的产品与技术资源全力打造的核心品牌，于2019年10月15日在中华世纪坛的北汽集团新品牌战略发布会上发布。以“从BEIJING 到世界 向未来”为品牌口号。 代表着北汽“高、新、特”战略中的“新”字主力军，以新能源、新技术为核心，推动北汽自主乘用车业务全面创新发展，开启北汽集团自主发展新篇章。

作为北汽未来重要的自主乘用车核心平台，BEIJING品牌将全面实施新能源化与智能网联化“双轮驱动”战略，打造基于传统燃油和新能源车全覆盖的产品谱系，专注于产品的持续向上升级，全面推进智能驾驶、智能网联的深度赋能。

参评理由：

“北京汽车 魔方”是北京汽车首款华为智能座舱燃油SUV，已于2021年广州车展正式亮相，兼具北京汽车首款全场景定义的SUV、首款由用户命名共创的产品等多重身份。产品目标人群定位Z+世代年轻人群，并以华为智能座舱、电子外后视镜、AR-HUD、魔核1.5T发动机四大核心卖点及其他丰富配置，彰显北京汽车的技术实力与科技智能出行愿景。

注：以上材料均由申报者提供。

(责编：曹淼、李源)

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