技术名称：

基于人工智能的安全预警与处置系统

参评奖项：

人民匠心技术奖

参评单位简介：

新华三信息安全致力于面向未来打造新一代网络安全产业链，为百行百业构建主动安全体系，帮助用户实现从被动防守到主动防御的安全模式转变，为中国的数字经济发展保驾护航。新华三信息安全拥有完善的产品、解决方案及专业安全服务，目前能够提供近40大类超400款专业安全产品，覆盖边界安全、云安全、工业互联网安全、数据安全、5G安全、终端安全等多个细分领域，能够为客户提供从顶层设计到底层基础设施的“云-网-边-端”一体化网络安全解决方案。

参评理由：

基于近二十年年网络安全积累与攻防技术研究，新华三安全服务团队依据行业标准结合云安全、安全设备、主机、网络、存储、数据库等专业技术为客户提供顾问式、管家式的一体化安全服务，凭借丰富的安全咨询和技术实践经验，帮助客户规划安全架构、评估风险态势、加固防护，建设安全开发和运维应急体系，满足合规要求，有效保障客户关键系统安全高可用性。

新华三信息安全技术有限公司实施的“基于人工智能的安全预警与处置系统”基于大数据计算存储平台，应用人工智能/机器学习等技术构建安全大脑，通过分类、聚类、回归、深度学习等算法进行模型训练，提供相应的安全AI能力，提升深度防护能力，实现从被动监测到主动防御的跨越，提前预警安全风险。

注：以上材料均由申报者提供

(责编：曹淼、李源)