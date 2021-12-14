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第十八届人民匠心奖

候选技术：浪潮信息智算系统平台技术

2021年12月14日10:34 |
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技术名称：

浪潮信息智算系统平台技术

参评奖项：

人民匠心技术奖

参评单位简介：

浪潮电子信息产业股份有限公司成立于1998年。浪潮信息是数据中心IT基础架构产品、方案和服务提供商，聚焦云计算、大数据、人工智能为代表的智慧计算投入，完善和强化智算中心全业务布局，通过构建“硬件重构 + 软件定义”的计算力和开放融合的计算生态，为客户构建满足多样化场景的智慧计算平台，全面推动人工智能、大数据、云计算、物联网的广泛应用和对传统产业的数字化变革与重塑。

浪潮信息以“智慧计算”为战略，面向产业变革提供聚合的智算能力，携手合作伙伴打造新格局下的活力生机，支撑数字经济快速发展。

参评理由：

2007年，浪潮获批建设国家重点实验室“高效能服务器和存储技术”实验室；2008年开始研发天梭K1关键应用主机，并在2013年推出高端容错服务器天梭K1，掌握了高速互联芯片、双翼可扩展的高端服务器体系结构、核心数据库等一系列核心技术，实现在高端服务器市场的突破。

2015年浪潮提出“智慧计算”并推进战略深化落地，定义云服务器、AI服务器产品形态，建立了JDM模式（联合设计开发，Joint Design Manufacture)，实现了硬件研发的快速迭代，研发周期从1.5年压缩到9个月。基于JDM，浪潮信息构建了敏捷柔性供应链体系，以数字化、智能化的手段，打通需求、研发、生产、交付全流程，从研发到供货最快可以3个月，产品上市时间缩短一半，产品交付周期由10天缩短为6天，交付效率提升40%。

注：以上材料均由申报者提供。

(责编：曹淼、李源)

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