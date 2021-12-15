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推动县乡消费提质扩容（市场漫步）

杜海涛
2021年12月15日05:25 | 来源：人民网－人民日报
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　　扩大农村消费，推动县乡消费提质扩容，不仅是全面推进乡村振兴的应有之义，也是解决发展不平衡不充分问题的重要环节，是推动实现共同富裕的客观要求，对畅通国内大循环、加快构建新发展格局具有重要意义

　　

　　国家统计局发布的数据显示，今年前10个月，我国乡村消费品零售额47533亿元，增长14.4%。10月份，乡村消费品零售额同比增长5.6%，比城镇消费品零售额增幅高0.8个百分点。当前，随着经济持续稳定恢复、稳中向好，乡村市场消费活跃，需求旺盛，对拉动经济增长的作用更加凸显。

　　“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出：“完善城乡融合消费网络，扩大电子商务进农村覆盖面，改善县域消费环境，推动农村消费梯次升级。”扩大农村消费，推动县乡消费提质扩容，不仅是全面推进乡村振兴的应有之义，也是解决发展不平衡不充分问题的重要环节，是推动实现共同富裕的客观要求，对畅通国内大循环、加快构建新发展格局具有重要意义。

　　我国有2800多个县级行政区、3.8万多个乡级行政区，县乡人口数量众多。这些年，我国乡村社会消费品零售总额、乡村居民人均消费支出、乡村网络零售额均保持快速增长，汽车、家电、数码产品、美妆产品等升级类产品和服务型消费增长空间巨大。

　　但总的看来，农村市场仍有很大改善提升空间。由于一些乡村商业设施尚不发达、商品种类不够丰富、服务方式相对滞后，制约着农村居民消费水平提升。农村地域广阔，农民生活相对分散，“最后一公里”问题还比较突出。亟须加快创新和完善服务方式，激发消费活力，进一步推动乡村市场扩容升级。

　　完善基础设施是前提。相较城市而言，目前农村地区道路、物流、信息服务等基础设施建设仍然相对薄弱。要加强基础设施建设，完善县乡村三级农村物流体系，实现城乡生产与消费有效对接。推动形成供需衔接、城乡一体、内外贸联通的国内大市场，促进工业品下乡和农产品进城双向畅通。

　　增加优质供给是关键。相关市场主体应推出更多适合县乡居民需求的商品。要支持传统商业企业运用5G、大数据、物联网等信息技术，加快数字化、智能化转型和跨界融合，不断增加适销对路的产品和服务，满足县乡居民个性化需求。

　　推动消费升级是目标。现在，随着收入水平逐步提高，农村居民消费升级势头明显，健康消费、服务消费、文化消费等后劲十足。但消费升级和消费结构优化是一个长期过程，政策支持仍然十分必要。要在推动工业品下乡的同时，积极推动服务下乡。同时，大力发展数字经济，推动县乡商业数字化转型，加快培育新型消费。此外，随着乡村旅游的兴起，城市居民下乡消费日益增多，带动农村居民收入增长；农民收入提高了，就能进一步带动乡村消费，繁荣农村市场。要继续改善消费环境，优化服务方式，让城乡居民消费互动的效应更显著。

　　乡村市场是一片蓝海，是有巨大潜力的消费领域。我们相信，随着基础设施持续完善、优质供给日益增加、居民消费不断升级，一定能持续激活乡村市场活力，为经济持续健康发展注入更强动力。


　　《 人民日报 》（ 2021年12月15日 18 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

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