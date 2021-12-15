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长三角港口群集装箱年吞吐量破亿标准箱

2021年12月15日05:31 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　新华社上海12月14日电 （记者贾远琨）记者14日从上海组合港管理委员会办公室了解到，截至记者发稿时，长三角港口2021年集装箱吞吐量已突破1亿标准箱，标志着长三角世界级港口群建设取得阶段性成果，上海国际航运中心服务能级进一步提升。

　　2020年，上海港、宁波舟山港分别位列全球港口集装箱吞吐量排名第一、第三位。其中，上海港集装箱吞吐量已连续11年保持全球首位。在全球前100大集装箱港口榜单中，太仓港、南京港、嘉兴港、南通港等长三角港口榜上有名。长三角港口群实现稳步增长。

　　2021年以来，长三角港口群在作业能力、辐射效应、智慧提升、绿色发展等各方面取得突破性进展。长三角港航部门在做好“外防输入”的前提下，积极优化航线布局，推动干支线高效衔接，加强港口资源整合，共建辐射全球的航运枢纽。同时，推动信息资源共享，口岸监管、港口服务等信息加快电子化，数据透明度、联通性进一步提升。为满足“减碳”要求，长三角港口坚持绿色可持续发展，积极推进新能源和清洁能源应用。

　　科技创新助力长三角港口提升运营效率，自动化集装箱码头成为中国港航业一张闪亮名片。

　　自动化堆场、5G与F5G应用、安全生产可视化管控平台、港航区块链综合服务平台……一项项创新实践在长三角落地开花，助力港口快速达到并在一定条件下超越设计通过能力，实现了宝贵岸线资源的集约化利用。特别是疫情暴发后，智慧高效的生产运营模式与传统模式相比有效减少了人员配比和流动，为供应链稳定、畅通提供保障。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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