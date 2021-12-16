12月13日，上交所官网发布公告称，对杭州萤石网络股份有限公司报送的首次公开发行股票并在科创板上市的申请报告及相关申请文件进行核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

据了解，萤石网络的核心技术以物联网云平台为核心、以视觉交互形式为特色开展研发，在物联网云平台形成强大中台能力基础之上，配合以智能家居产品的技术创新，形成了云平台构建技术、视音频AI算法技术和产品智能化技术三大类核心技术，以此为基础具备了为消费者用户和行业客户提供服务的完整技术能力。截至2021年6月30日，公司已拥有34项授权发明专利及75项软件著作权，在申请发明专利196项。

萤石网络相关负责人介绍，依托本次科创板上市，该公司将加大对云服务技术、互联互通技术、视频AI技术、音频AI技术等核心技术的进一步投入，实现智能家居业务的做大做强，持续为个人、家庭及类家居场景下的消费者用户提供智能化解决方案。

(责编：董童、李源)