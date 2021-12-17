人民网北京12月17日电 （记者车柯蒙）近年来，中国冰雪运动产业蓬勃发展。作为国家体育总局冬季运动管理中心官方标志的“中国冰雪”，承担着推动冰雪运动发展、传播冰雪运动文化和精神，以及“带动三亿人参与冰雪运动”的重任。

为响应“带动三亿人参与冰雪运动”的号召，让冰雪运动走进千家万户，“中国冰雪”推出官方卡通形象“冰娃”和“雪娃”。两个娃娃头戴虎头帽，脚穿虎头鞋，颈围祥云围巾，斜挎冰凌长命锁和雪花香囊，将中国传统文化特色与冰雪运动风姿巧妙结合。

12月16日下午，“冰雪真快乐 国美共此时”神工意匠×国美零售&真快乐APP中国冰雪系列手办现货首发仪式在北京举行。中国冰雪官方卡通形象“冰娃”“雪娃”系列手办现货正式上线，在国美线上平台“真快乐”APP进行首发。

据悉，中国冰娃雪娃系列手办共有15款，其中包含14款常规款加1款隐藏款，将以盲盒形式推出和发售。15款手办产品包含了冰雪比赛项目中的15分项造型，分别是冬季两项、高山滑雪、越野滑雪、自由式滑雪、北欧两项、跳台滑雪、单板滑雪、雪橇、钢架雪车、短道速滑、速度滑冰、花样滑冰、冰壶、冰球、雪车。每款手办都捕捉于冰雪健儿精妙的运动瞬间，每个娃娃也都配有相应的运动器材，比如滑雪板、雪橇、冰壶、冰刀等，集艺术造型与运动风姿于一体。

作为中国冰雪冰娃雪娃系列手办指定运营机构，神工意匠的相关负责人表示，这套冰雪卡通形象的设计理念正是立足中国本土IP，打造与传统文化强捆绑、具有深度内涵的“新国潮”产品，把带有中国文化的原创手办推向全世界。

国美真快乐商品中台VP颜金在致辞中表示：“冰娃雪娃系列手办不仅是中国冰雪官方卡通形象，更承载着让全民了解、参与、爱上冰雪运动，体验冰雪乐趣的重要意义，这与国美始终奉行的‘国美，家美，生活美’的理念不谋而合。当前，国美‘家·生活’战略第二阶段稳步快速推进，致力于推动中国家庭从品质生活向美好生活迈进。值此冬梦之约来临之际，国美作为神工意匠中国冰雪冰娃雪娃系列手办独家战略合作伙伴，将调动全媒体营销和销售渠道，为中国冰雪系列手办现货首发保驾护航，为中国体育事业贡献力量，与众同乐，与国同美。”

据了解，作为神工意匠中国冰雪冰娃雪娃系列手办独家战略合作伙伴，国美乐娱购公司主要负责冰娃雪娃系列手办在全球全渠道的独家战略运营工作，国美线上平台“真快乐”APP是冰娃雪娃系列手办的现货首发平台及赛事平台。

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