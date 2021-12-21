“致富果”里饱含“科技味”
奋斗百年路 启航新征程 ·巩固拓展脱贫攻坚成果
“‘花小莓’的维生素C和β-胡萝卜素两项营养成分，含量已远超普通草莓的平均值……”12月12日，在贵州省贵阳市花溪区第二届花小莓采摘季开幕式上，贵州省分析测试研究院院长张振当场公布花溪草莓指数，对各项理化指标进行科学解读……作为曾经的脱贫主战场，在脱贫摘帽后，贵州坚决巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，努力绘就乡村振兴的新画卷。这其中，贵州不断擦亮产业发展中的科技成色，让小小的草莓、猕猴桃等水果，变身乡村振兴的“致富果”。
“我用心种，你们放心吃”
被誉为“真山真水到处是”的花溪，山清水秀，是贵阳近郊的旅游胜地。如今，每到草莓季节，呼朋唤友到花溪采摘草莓，成了很多贵阳人的一大乐趣。
尽管花溪草莓已有近40年的种植历史，但一开始，都是农户零散种植的，产量不高、品相不一，在一定程度上制约了花溪草莓的规模化发展。
近年来，花溪全力推动脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，从产业入手，因地制宜培育和发展优势特色产业。2020年，花溪启动了草莓产业提升工程。
花溪区农业农村局草莓产业专班负责人吴亨进说，依托党建联动优势，花溪区和贵州大学、贵州省农科院通过校地、院地合作，建设了标准化草莓种苗自主繁育基地。
科技的加持，为花溪的草莓产业发展，插上了腾飞的翅膀。在花溪黔丰农业科技草莓园，高架草莓种植技术已经取代了传统的地栽模式，绿色防控技术、水肥一体化和智能测温管理系统的综合运用，让这里的草莓种植实现了全流程的绿色化、智能化和数据化，大幅提升了草莓产量和品质。
花溪区第二届花小莓采摘季开幕式上，张振院长的权威解读，解密花溪草莓为什么这么好吃。而贵州黔丰农业科技有限公司董事长更是代表150户花溪草莓种植户郑重承诺：“我用心种，你们放心吃！”
“品牌化”升级、“标准化”生产、“产业化”发展、“订单化”销售、“活动化”引流……花溪区打出了组合拳，着力将草莓产业打造成农业拳头产品，成为带动乡村振兴发展的主导产业之一。“花小莓”自此横空出世，成了花溪区着力打造的农产品区域公用品牌。
为延长产品供应链和价值链，花溪区还引进了鲜草莓精深加工企业，研发“花小莓”品牌系列草莓制品，先后推出草莓雪花酥、草莓红茶、草莓牛皮糖、草莓糕等休闲食品，市场反应良好。
截至目前，花溪的草莓种植面积达3000余亩，产值约2.5亿元，直接带动本地农户务工13万人。
“数字果园”里长出“致富果”
“龙老师太厉害了，用他的方法栽种猕猴桃，亩产增收1000斤以上……”提及变化，有着“李八亩”之称的果农李兴祥不禁竖起大拇指。
李兴祥系贵州省修文县谷堡镇平滩村村民，家中种植了8亩猕猴桃。可别小瞧8亩猕猴桃，最多的一年为李兴祥带来30余万元经济收入，在当地传为美谈。因种植技术规范，猕猴桃品质好、经济效益高，李兴祥被当地人称为“李八亩”。其口中所指的“龙老师”叫龙友华，是贵州大学农学院植保系副主任、修文县“三百工程”科技服务专家，他致力于以科技之力，推动修文猕猴桃提质增效。
李兴祥所在的平滩村，是修文县远近闻名的“亿元村”，该村把党组织建在产业链上，打造“党员带富链”，呈现“建一个组织、兴一项产业、富一方百姓”的良好势头。2020年，平滩村猕猴桃产量达1.8万吨，产值超1.6亿元，被农业农村部授予2020年全国乡村特色产业“亿元村”荣誉称号。
平均海拔1250米，年平均气温13.8℃，修文的气候非常适宜猕猴桃生长。20世纪90年代中后期，修文猕猴桃由农民自发种植向政府主导转变。
2014年，在北京闯荡多年的路阳春返乡创业，成立贵州圣地有机农业有限公司，发展水果种植，其中包含500余亩猕猴桃。2017年，路阳春引进新西兰营养枝高位牵引技术，该技术可均衡分布树体营养、高效利用空间架面，从而保证果园通风透光，降低病虫害发生率，同时培育出优质挂果枝。
在新技术的助力下，路阳春的猕猴桃基地亩产达5000斤左右，超出传统种植产量近一倍。科技的赋能，让整个修文县的猕猴桃产业走上了发展快车道。
如今，行走在修文，“数字果园”里随处可见“摄像头”，这些“摄像头”可不是为了防盗，而是物联网前端技术，它不仅可以搜集空气温度、湿度、光照强度、土壤温度等数据，还能采集果园病虫害情况，从而指导果农有针对性实施管理。掏出手机扫一扫，便可追溯一颗猕猴桃的“前世今生”，大大满足了消费者“知情权”。
猕猴桃“嫁接”大数据后，变成了“致富果”。2021年，修文猕猴桃种植面积达到了16.7万亩，挂果面积12万亩，综合产值可达25亿元。现在，这漫山遍野的毛果子，已经成了当地群众稳定增收的“致富果”。
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