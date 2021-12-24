原标题：IDC、京东云共同发布白皮书，揭秘区域银行数字化建设三大方向

12月22日，市场研究机构IDC联合京东云，共同发布题为“乡村振兴桑梓葱 小微企业入屠苏”的《区域银行数字化转型与支持乡村振兴白皮书》（下称《白皮书》），对区域银行如何提速数字化转型、如何聚焦小微及乡村振兴等关键领域做出全面解读。

IDC中国金融行业研究总监高飞、厦门国际银行科技管理部助理总经理林炳贤、京东科技金融云事业部解决方案与生态总经理金洪光参与线上发布会，共同探讨区域银行数字化转型为乡村振兴，服务小微实体带来的新变化。

区域银行数字化转型五大突围关键

《白皮书》分析认为， 数字化时代的来临以及“大行下沉”的行业环境等给区域银行带来了挑战和新的机遇空间，区域银行数字化转型已成共识。IDC针对50家区域银行进行的调研显示，约7成区域银行已开始进行单点实验和局部推广数字化业务。

《白皮书》指出，数字技术基础薄弱、资金和IT投入有限、数字化复合人才不足、内外部协同不足仍是区域银行数字化转型的4大基础障碍。对此，IDC认为，数字经济时代区域银行的突围，关键在于找客户、夯底盘、变组织、定场景、借外力。

IDC中国金融行业研究总监高飞表示，区域银行需要以客户为中心，聚焦精准客户需求，并围绕本地客户所需的金融场景，对自身组织架构、人才培养、业务渠道进行数字化升级；同时，需要夯实IT技术底盘以扩大能力边界，包括IT基础架构的改造和升级、数据中台的建设、实体渠道与数字渠道的无界融合等。在这个过程中，区域银行还需要借助合作伙伴的技术力、人才力和组织力，如构建与金融科技服务商共生的生态，与大数据、AI等技术等专业技术能力提供商合作等，不断加快数字化进程。

混合云基础设施助区域银行业务上云

《白皮书》指出，基于云组件、分布式、微服务架构的改造将是实现未来数字化基础设施的必经之路；而出于技术及业务的要求，结合区域银行自身特点，未来区域银行的数字化基础设施将是云为底座的混合架构，从而在不会大幅增加成本及复杂性的基础上实现架构的敏捷转型。

IDC调研显示，各家区域银行的数据和部分应用已逐步向云上迁移，未来更多的业务场景也将构建在数字化基础设施这个底盘上。高飞表示，通过在云上建立和运行模型，基础架构的弹性和安全性都将会得到显著提升。

聚焦智能风控、智能营销、智能客服 助力乡村振兴

《白皮书》指出，区域银行在业务场景选择及业务运营中也要更加符合服务三农、服务小微等导向的要求。对应到具体能力建设环节中，加强智能风控建设、做好智能化营销、智能客服是区域银行实现破局、提高数字化程度、提升业务能力的重点建设方向与驱动因素。

高飞表示，加强营销、风控等环节的能力建设，能够有效提升区域性银行的业务发展深度与盈利能力，而借助智能客服能力，区域性银行可以节省人力成本，并且满足客户远程、敏捷办理业务的需求，提高客户需求的响应速度。

京东数智化金融云联结产业 助力区域银行数字化转型

《白皮书》指出，作为京东云为金融机构提供数字化服务的综合解决方案，京东金融云定位于“联结产业供应链的数智化金融云”，以“公有云+专有云+混合云”的混合数字基础设施模式为架构基础，具有“安全合规、自主可控、模块化”特性，金融机构可根据自身特点采用多种模式，建设融合“场景金融、合作营销、开放互联、共享服务”为一体的数字化转型模式。

京东科技金融云事业部解决方案与生态总经理金洪光在《白皮书》发布时表示，数智化的京东金融云对区域银行的助力，体现在从底层技术的敏捷化、中层微服务化的快速迭代、产品层和业务层的工具化直至生态的合作，最终帮助金融机构联结到产业，实现可持续的数字化转型。

对于京东金融云当前所定位的产业联结模式，林炳贤表示，区域银行在选择合作伙伴的时候，首先会从具体的技术场景出发，关注产品的发展性、可持续性、自主可控性，是否能够和银行现有技术架构进行兼容和融合。而从实施的角度，则更为关注合作伙伴对银行业务的了解程度，以及是否能够为银行带来先进经验，从单点的技术合作扩展为全面共建、生态联结。因此，厦门国际银行在企业服务总线(ESB)分布式微服务化改造过程中，也选择了京东金融云作为合作伙伴。

截至目前，以联结产业供应链的数智化金融云为核心，京东云已为包括银行、保险、基金、信托、证券公司在内的814家各类金融机构提供了数字化服务的综合解决方案。此前IDC发布的《中国金融云市场（2021上半年）跟踪》报告显示，京东金融云的市场份额连续两年快速飙升，2021年上半年平台解决方案业务同比增速近80%，增速远超整体平均水平。未来，京东金融云还将不断提升自身服务能力，助力区域银行通过“金融云+行业云”模式，不断提速数字化转型。

(责编：董童、李源)