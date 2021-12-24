吕骞

在取得证监会IPO核发批文后，中国移动22日起正式进行网上网下申购，A股上市指日可待。加上今年8月回归A股的中国电信，移动通信领域的三大龙头将齐聚A股市场。

招股说明书显示，行使超额配售选择权之前，中国移动募集资金规模约487亿元，行使超额配售选择权之后将接近560亿元。这一数额略超此前中国电信537亿元的募资额，有望成为A股近十年以来最大的IPO。

投资5G背后的经济账

从招股说明书的募投项目看，募资额的一半——280亿元将投入到5G精品网络建设项目中。这是全球规模最大、技术最先进的5G独立组网网络的一份子。最新数据显示，中国已建成5G基站超过115万个，占全球70%以上；5G终端用户达到4.5亿户，占全球80%以上；全国所有地级市城区、超过97%的县城城区和40%的乡镇镇区实现5G网络覆盖。

对于中国移动而言，投资5G是未来持续提升用户体验，推动用户消费的关键。“5G用户月均收入88.9元，较4G客户提升10.0%。”半年报显示，截至2021年上半年，中国移动5G网络客户已达到1.27亿户。

“随着生活水平的提高，用户对于娱乐、健康、教育、安全等信息需求将持续增长，从而将带动网络质量和速度的升级需求。”华泰证券研究报告预测，智能家庭构建将为运营商在5G产业链中带来更多创造价值的机会，进一步帮助运营商打开新的市场空间。

除了C端消费级市场，5G更广阔的应用场景是B端企业级市场。基于5G可靠优质的基础网络、丰富多样的增值功能，中国移动可面向企业用户提供以工业互联网为代表的更便捷灵活的定制化服务，从而实现更高的附加值。

更重要的是5G网络对产业发展、经济增长和人民美好生活的外溢效应，这也是5G被称为新型基础设施的重要原因。

近年来，5G建设不仅掀起了新一轮移动通信网络投资浪潮，推动新型基础设施建设持续创新和用户信息消费转型升级，更打开了经济社会创新发展的新空间。

在工业互联网，5G赋能传统行业不断实现数字化转型；与AI结合，5G助力实现生产的高精度实时检测与柔性生产；围绕智慧城市建设，5G为社会治理和公共服务变革提供新可能。

根据中国信息通信研究院发布的《中国5G发展和经济社会影响白皮书（2020年）》预测，5G商用一年来经济社会影响潜力初步释放，预计2020年5G直接带动经济总产出8109亿元，直接带动经济增加值1897亿元，间接带动总产出约2.1万亿元，间接带动经济增加值7606亿元。

东京奥运会的场外“黑马”

募投的100亿元，将投入新一代信息技术研发及数智生态建设项目。这一项目将聚焦人工智能、物联网、云计算、大数据、边缘计算等关键领域及关键环节开展技术攻关，针对6G等新一代移动通信技术开展前瞻研究，并围绕移动市场、家庭市场、政企市场、新兴市场中的场景化应用开展业务平台研发。

持续研发与5G强相关的前沿技术、前瞻布局下一代6G技术，是坚持创新驱动，筑牢公司竞争力和护城河的长远举措；围绕5G使用场景，建设数智生态，则是补齐当下5G应用短板的现实之举。

在刚刚结束的东京奥运会上，中国移动的5G技术就在体育超高清直播这一领域小试牛刀，展示了“破局”互联网平台统治长视频行业的能力。

疫情笼罩下的东京奥运会“空场”举办，中国移动咪咕以全量全场次超高清直播、5G观赛黑科技等“组合拳”成为赛场外的一匹黑马，将一场云端“满座”的全场景沉浸式奥运盛宴赢得观众的热捧，成为东京奥运转播APP测评得分排名第一的新媒体平台。

“聚焦奥运会、欧洲杯、中职篮等头部赛事版权合作，率先将HDR Vivid技术应用到国际大型体育赛事，为用户提供360度沉浸式、超高清直播服务。”2021年6月，咪咕视频全场景月活用户达2.42亿户。

在爱奇艺、优酷、腾讯等互联网公司统治下的长视频领域，能取得这一突破实属不易。去年，芒果超媒通过自制综艺，从内容侧开始破局这一市场；今年，独家体育赛事和演出版权，配合中国移动的5G前沿高清直播技术，咪咕似乎也找到了破局“密码”。

而更值得期待的是，具有多年底层通信技术积累的中国移动，能否在5G时代实现“降维打击”，突破视频行业寡头现状，为消费者提供更优质的视频内容和视听体验，或许在不远的将来，就能一见分晓。

资本市场的检验

5G 精品网络建设项目、云资源新型基础设施建设项目、千兆智家建设项目、智慧中台建设项目、新一代信息技术研发及数智生态建设项目……从中国移动A股上市募集资金投向不难看出，新基建是其未来重要的投资方向。

如果说在传统基础设施建设中，以财政资金为主的政府投资发挥了关键性作用，那么在以新技术新产业为核心的新基建，其发展壮大将更加依赖资本市场的力量。

究其根本，传统的铁路、公路、桥梁等传统基建项目，投入资金规模大，对原材料和普通劳动力需求多，上游供应链长。扩大传统基建，容易在短周期内盘活相关企业的生产经营，稳定社会就业，拉动经济增长，因此也成为政府逆周期调节经济增长的重要政策手段，且财政资金用于公共性事务支出也符合其资金性质的应有之义。

而新基建的特点与传统基建不同，其供应链相对较短，对经济的短期拉动作用不如传统基建明显，且新基建涉及新技术的研发，往往伴随着一定风险。因此引入追求“高风险高收益”的风险资本，成为新基建拓宽融资来源的客观需要。通过资本市场，投资者将资金投向有前景有潜力的企业，企业为投资者带来长期的投资性收益和财产性收入。在正向反馈的激励下，资本市场可吸引更多资金投入到新基建领域。

投资要更“有效”，避免“为了投资而投资”，就需要提高投资的精准度。投资收益的公开透明、投资结果的评价反馈，都是提高精准度的有力手段。在以信心披露为核心的资本市场，公司业绩和股价就是企业的投资答卷和投资者的投票结果，有效的投资，经得起资本市场的长期检验。面对我国数字经济广阔的发展空间，回归本土资本市场后的中国移动，值得期待。

(责编：申佳平、吕骞)