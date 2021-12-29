原标题：聚力变革 共创未来 中再集团“数字中再2.0”规划正式发布

12月28日，中再集团在京举办“数字中再2.0”战略发布会，中再集团副董事长兼总裁和春雷、中国保险行业协会副会长王玉祥、中国保险学会副会长姚飞出席发布会并致辞。本次大会由中再集团副总裁庄乾志主持，来自政府机关、科研单位、保险机构、科技及咨询公司、媒体公司的180余家单位的近1000名嘉宾通过“线上+线下”方式参会。

中再集团副董事长、总裁和春雷指出，中再集团2018年制定“聚资源、建平台、造生态”的“数字中再1.0”战略，开启了数字化转型之路。三年来，数字化基础设施、中台架构、信息安全体系建设等卓有成效，集团数字化水平和能力显著提升。面对未来行业发展趋势，“数字中再2.0”在数字化架构、组织变革、数据资产化、平台生态化等方面，都进行了战略性谋篇布局，希望2025年底集团基本实现数字化转型目标。集团将聚力变革、开放合作、协同共享，协同各方共同推进数字化转型，共同打造保险行业的数字化基础设施，共同助力保险行业数字化驱动的高质量发展，共同建设行业数字化、智能化合作的新生态。

保险行业协会副会长王玉祥表示，我国保险行业正在发展转型期，经历着从激进快速发展走向高质量发展的关键时刻。保险业积极拥抱科技发展，以大数据、云计算、人工智能、区块链、物联网等为代表的先进技术正迅速融入行业，深刻影响保险业务发展模式，推动保险业数字化转型。中再集团在多方安全计算、区块链等领域已取得突破性进展，在巨灾、IDI、银保融合、再保直保融合方面收获了一批重要科技成果。希望中再集团能够以“数字中再2.0”规划为指引，以科技驱动业务创新，赋能高质量发展。中国保险行业协会也将正式成立保险科技专业委员会，发布《保险科技“十四五”发展规划》，助推保险科技真正赋能保险行业高质量发展。

中国保险学会副会长姚飞在致辞中指出，保险业正处于改革发展和转型升级的关键期，面对内外部环境的深刻变化，数字化和科技赋能是重要途径和法宝：一是数字化发展已体现出巨大效用，二是政府监管机构给予支持与鼓励，三是推进数字化已成为保险业共识，四是保险业数字化具备充分条件。期望中再集团数字化进展为行业转型升级和高质量发展发挥积极作用。

中再集团信息技术中心/创新孵化中心总经理冯键解读“数字中再2.0”战略蓝图和实施路线图。他指出，中再数字化转型可概括为三条线、三句话。一是传统轨条线，内部智能化，建构面向未来的数字化企业架构，平台赋能业务发展，降本增效，数字中再2.0将重点推进内部数据资产化、内外数据融合工程建设；二是创新轨条线，再保直保化，积极推进连接各方的区块链网络平台建设，实现“路路相通”的联通效应，加快建设跨界数据融合计算网络平台建设，实现“数数相乘”的倍增效应；平台生态化，开放合作，协同丰富巨灾平台、IDI平台、“一带一路”平台、大健康平台的数字化内容与服务体系，拓展平台连接和赋能的商业模式；三是组织条线，组织变革进行时，做实信息技术委员会/数字化转型委员会管理工作机制，做好信息技术开发体系建设和创新服务机制建设。规划重在落实，中再集团将持续五年时间推进“一五八”工程建设，力争“十四五”末基本实现数字化转型预期目标。

(责编：董童、李源)