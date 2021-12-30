近日，瑞幸咖啡发布了2021年第三季度财报：瑞幸第三季度总净收入达到23.502亿元，较去年同期增长105.6%；门店数量上，瑞幸自营+加盟门店总数达到5671家。

瑞幸相关负责人认为，瑞幸聚焦解决当下年轻人咖啡消费的几大痛点：门店高度覆盖办公楼、产业园等，用户到店更方便；自提+外卖，线上线下打通的全新消费模式，让用户无需在店内排队等候，线上提前下单，到店即拿即走；全自动、标准化服务体系提升了出品速度，压缩了产品制作和用户等候时间，进一步优化了消费体验。

该负责人表示，从财报数据来看，瑞幸以消费者需求为出发点，经营状况可观。

(责编：曹淼、李源)