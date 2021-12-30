在绿色发展被频频强调的当下，坚持以经济社会发展全面绿色转型为引领，以能源绿色低碳发展为关键，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路，成为企业实现高质量发展的生动实践。

中国太保集团相关负责人认为，“双碳”目标的实现和ESG理念息息相关。ESG即环境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）。从企业层面，把ESG理念融入生产和管理的过程中，可以帮助企业有计划地组织和实施转型战略；ESG理念的实施推动产业链上高污染和高排放企业的转型升级，倒逼企业采用新技术或进行新技术的研发。

近日，中国太保签署了联合国可持续保险原则（UN PSI），同时还以资产所有者和投资管理人双重身份正式签署联合国负责任投资原则（UN PRI）。此举背后，是中国企业大力持续贯彻ESG理念，深化ESG实践，有力、有序、有效地在负债端、资产端、运营端做好各项工作，全方位助力高质量发展的缩影。

对于保险企业而言，如何在拥抱绿色投资的过程中，充分发挥出保险资金长期投资、价值投资和审慎投资的长处，正在成为各界探索的路径。

以中国太保为例，该公司积极参与并支持绿色产业发展，发挥保险资金优势，在全国各地积极参与绿色能源项目的投融资活动，面向环保、新能源、节能等领域绿色项目，为经济向绿色化转型提供资金支持。

“将加快推动ESG理念融入负债端、投资端以及自身运营端等多个维度，完善服务绿色发展长效机制，强化绿色金融产品创新，充分发挥保险资金资源配置、资金融通作用，着力构建服务双碳经济的保险体系，以实际行动为绿色发展提供强劲动力。”中国太保相关负责人表示。

该负责人介绍，在金融产品投资上，公司坚持以策略驱动产品，挖掘绿色金融领域的高质量发展需求。公司的保险资金通过债权投资计划、股权投资计划、资产支持计划、产业基金等形式，直接参与能源、环保、水务、防污防治等领域的绿色项目投资建设；在养老金融创新上，公司旗下的长江养老于今年5月启动了ESG主题组合类保险资管产品，并将部分管理费收入定向捐赠用于绿色公益低碳事业。近3年已累计发行相关债权、股权投资计划近100亿元，涉及节能环保、清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级、绿色服务产业等多个领域。

(责编：董童、李源)