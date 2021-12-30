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RCEP生效在即，商务部为用好协定“划重点”

2021年12月30日18:55 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月30日电 题：RCEP生效在即，商务部为用好协定“划重点”

　　新华社记者刘红霞、严赋憬

　　2022年的第一天，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）将正式生效，全球人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区将正式启航。

　　RCEP生效将带来哪些机遇？如何抓住机遇？30日，商务部有关负责人在国务院政策例行吹风会上“划重点”。

　　用早用好降关税、原产地规则等政策

　　RCEP共计15个成员国，包括中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰5国以及东盟10国。目前，6个东盟成员国和4个非东盟成员国正式提交核准书，达到协定生效门槛。根据协定规定，RCEP将于2022年1月1日对已正式提交核准书的10国生效。

　　商务部副部长任鸿斌表示，协定实施是我国对外开放“新的里程碑”，当前，协定实施的国内准备已就绪，701条约束性义务均已做好履约准备。

　　“RCEP如期生效，是宝贵的市场机遇，蕴含着巨大的贸易创造力，是明年稳外贸的重要抓手。”商务部对外贸易司司长李兴乾说。

　　此言不虚。在我国主要贸易伙伴中，东盟占“头把交椅”，日本、韩国分别位居第四、第五位。

　　海关统计显示，今年前11个月，中国对RCEP其他14个成员国进出口总值为10.96万亿元，占我国同期外贸总值的31%。

　　“RCEP有利于扩大我国优势产品的出口。”商务部国际经贸关系司司长余本林说，比如，中日两国首次达成自贸安排，双方在机械装备、电子信息、化工、轻工纺织等多个领域相互大幅降低关税，特别是明年我国对日本出口57%的税号产品将立即实现零关税，对贸易的促进效应明显。

　　他表示，RCEP的原产地累积规则大大降低了商品享惠的门槛，将鼓励生产商更多使用区域内的原产材料，有助于本地区形成更加紧密、更具韧性的产业链供应链。“我国中间品的生产和贸易将获益，纺织原材料、汽车零部件、电子元器件等上游产品的出口将进一步增长。”

　　以高水平开放增强对外资的吸引力

　　RCEP不仅是目前全球最大的自贸协定，而且是一个全面、现代、高质量和互惠的自贸协定。

　　它的全面性体现在，协定不仅涵盖货物贸易，还囊括服务贸易、投资等市场准入、经济技术合作、知识产权、电子商务等领域。

　　“协定实施为构建新发展格局提供有力支撑，将成为我国连接国内国际双循环的纽带和桥梁，使国内国际两个市场、两种资源更加紧密相连。”任鸿斌说。

　　余本林表示，RCEP将提升我国与其他成员国的相互投资增长。“服务贸易领域，各方均作出高水平开放承诺。投资领域，各方以负面清单的形式作出承诺，外商投资准入更加放宽，大幅提高了政策透明度。”

　　RCEP生效后，货物、服务、投资开放承诺叠加，贸易投资便利化得到制度保障，产业链供应链有望更加融合，区域投资有望更加活跃。

　　“我国产业门类齐全、配套能力强、生产效率高，更有潜力吸引域内外企业来华投资。”余本林说。

　　加快出台针对性举措、加大对企业的培训

　　RCEP生效在即，相关国家和企业都在为此“摩拳擦掌”。

　　山东美佳集团有限公司以加工、出口、销售冷冻水产品为主营业务，日本、韩国是其主要市场。公司常务副总裁郭晓华告诉记者，RCEP生效将给美佳集团带来“前所未有的发展机遇”，最近商务、海关等部门多次上门，就关税减让安排、原产地规则解读等予以辅导。

　　记者了解到，为帮助企业尽早抓住RCEP带来的机遇，商务、海关等部门在全国范围内已举办超过1000场培训。

　　“我们要用足用好市场开放承诺和规则，扩大原产地累积规则的综合效应。”李兴乾表示。

　　商务部官网上，设置了专门的中国自由贸易区服务网子页面，通过这个页面可以查询RCEP协定的中英文文本、历次培训材料和政策解读等大量信息，也可以查询RCEP各成员国优惠税率。

　　任鸿斌表示，商务部将与各地方、各相关部门密切配合，跟踪分析形势变化，指导各地方结合实际，出台针对性支持举措，尽早尽快让外贸企业切实享受到开放和政策红利。

(责编：郝江震、袁勃)

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