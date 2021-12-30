新华社北京12月30日电（记者胡喆）12月30日0时43分，西昌卫星发射中心，长征三号乙遥八十四运载火箭成功将通信技术试验卫星九号送入预定轨道，发射任务取得圆满成功，为中国航天全年宇航发射任务画上了圆满的句号。

在收官发射约5个半小时前，长征二号丁遥四十一运载火箭在酒泉卫星发射中心点火升空，成功将天绘-4卫星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。两地两箭，捷报频传。

本年度，中国航天共实施宇航发射任务55次，首次达到“50+”并再度位居世界第一。其中长征系列运载火箭共实施宇航发射48次、快舟一号甲运载火箭4次、谷神星一号运载火箭1次、双曲线一号运载火箭2次。2021年度成功发射次数为52次，长征系列运载火箭48次发射全部成功。

执行本年度收官任务的长征三号乙运载火箭由中国航天科技集团一院抓总研制，是我国高轨发射任务的主力火箭，长征三号乙运载火箭的地球同步转移轨道运载能力为5.5吨。长征三号乙运载火箭及其各种改进构型主要发射高轨通信卫星、商业通信卫星、北斗二号的中高地球轨道卫星、北斗三号卫星和风云四号气象卫星等。

长征二号丁运载火箭是由中国航天科技集团八院抓总研制的常温液体二级运载火箭，具有高可靠、高安全、低成本、短周期发射等特点，具备发射多种类型、不同轨道要求卫星的能力，可实施一箭单星或多星发射。火箭的起飞推力达300吨，对应700公里太阳同步圆轨道的运载能力达到1.2吨。

中国航天科技集团有关负责人表示，长征系列运载火箭在2021年完成了48次发射，创造了年度宇航发射总数最多的历史。在这一年，长征系列运载火箭完成了第400次发射，载人航天空间站建设取得五连胜，这背后不仅是数量的变化，更是国家航天工业实力与整体科技实力跃升的体现。

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