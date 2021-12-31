本报记者 王俊岭

在专用装备机械长期出口RCEP国家的河北宣化经济开发区，相关企业抢抓机遇加紧生产，以期搭乘RCEP“快车”让更多专用装备机械产品走出国门。图为日前工人在宣化经济开发区装配起重机。

陈晓东摄（人民视觉）

近日，在宁波舟山港梅山港区7号泊位，一只集装箱被吊装至“中远海运双鱼座”轮。至此，宁波舟山港年集装箱吞吐量首次突破3000万标准箱。图为梅山港区桥吊在紧张作业。

杨江琦摄（新华社发）

2022年1月1日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）将正式生效实施。2021年12月30日，国务院新闻办举行政策例行吹风会，商务部相关负责人就若干热点问题予以回应。

据介绍，2021年中国外贸快速增长，为稳定国民经济增长作出了重要贡献。着眼2022年的现实挑战等，商务部等部门提出了一揽子应对举措，切实保持政策的连续性、稳定性。未来，相关部门将继续以政策稳带动外贸主体稳、市场预期稳，前瞻性做好跨周期调节，促进外贸平稳健康发展。

外贸量稳质升有四大亮点

商务部副部长任鸿斌表示，外贸亮点概括起来主要有“四新”：

一是外贸规模再上新台阶。预计2021年全年中国货物进出口有望达到6万亿美元，增长超过20%，第一贸易大国的地位更加巩固。与2020年相比，进出口增量约1.3万亿美元，相当于过去10年增量的总和。2021年前三季度，出口和进口国际市场份额分别达到了15%和12.1%，再创历史新高。

二是外贸结构呈现新特点。新兴市场和中国贸易往来更加密切，前11个月占中国出口49.5%；民营企业带动作用更加突出，拉动整体出口增速20个百分点；出口附加值持续提升，机电产品出口占比达到59%，电动载人汽车出口增长2.5倍，单价增长超过35%。

三是外贸增长集聚新动能。顶层设计更加完善，2021年印发了国家级《“十四五”对外贸易高质量发展规划》，创新发展升级加速，出台加快发展外贸新业态新模式的指导意见，跨境电商、市场采购均呈两位数增长，外贸综合企业超过1500家，海外仓超过2000个，建成保税维修项目130个，同时离岸贸易发展迅速。

四是外贸发展作出新贡献。2021年前三季度，货物出口增量占GDP增量的比重达到27.8%，创十年以来的同期新高。新增备案登记的外贸经营者达到18.4万家，稳岗就业作用突出。前三季度，中国对全球进口增长的贡献率达到14.1%，有序出口防疫物资和疫苗，支持全球抗疫合作，展现大国担当。

多措并举做好跨周期调节

为做好跨周期调节，努力实现2022年外贸“开门稳”，商务部等部门积极采取多项针对性、前瞻性举措，打出“组合拳”。

在财税金融政策上，继续加快出口退税进度，巩固提升出口信用保险作用，加大出口信贷支持力度，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定；在培育增强外贸竞争新优势上，增设一批跨境电子商务综合试验区，培育一批离岸贸易中心城市或地区，促进海外仓高质量发展；在产业链供应链上，支持加工贸易创新发展，培育新一批边民互市贸易落地加工试点，持续推动国际物流、结算畅通。

“加工贸易是中国外贸的传统优势，目前正处在升级发展的机遇期。我们将加强国家级加工贸易产业园培育建设，深化东部地区与中西部、东北地区的合作共建，支持一批加工贸易重点项目在各个园区落地发展。同时，使加工贸易转移过程成为产业拓展和产品创新升级的过程，进而带动引领产业链供应链健康发展。”商务部对外贸易司司长李兴乾说。

发挥RCEP多重积极效应

谈及RCEP生效对于稳外贸的作用，商务部国际经贸关系司司长余本林表示，RCEP是稳外贸、稳外资的有力抓手，协定生效带来了多重积极效应，将进一步稳定我国外贸外资基本盘，推动产业提质升级，激发市场活力。

比如，中国与RCEP成员国贸易额占全国贸易总额1/3左右。其中东盟、日本、韩国分别是中国第一、第四、第五大贸易伙伴。特别是中日两国首次达成自贸安排，双方在机械装备、电子信息、化工、轻工纺织等多个领域相互大幅降低关税，对贸易的促进效应明显。再如，原产地累积规则大大降低了商品享惠的门槛，有助于本地区形成更加紧密、更具韧性的产业链供应链，中国中间品的生产和贸易将获益，纺织原材料、汽车零部件、电子元器件等上游产品的出口将进一步增长。

“RCEP如期生效，是宝贵的市场机遇，蕴含着巨大的贸易创造力，是2022年稳外贸的重要抓手。我们要用足用好市场开放承诺和规则，扩大原产地累积规则的综合效应。从货物种类、来源地等实际出发，科学精准实施疫情防控，加快出口退税进度，降低进出口环节的合规成本。”李兴乾说。

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