新华社北京1月1日电（记者刘红霞、于佳欣）2022年1月1日凌晨，北京海关关税处，工作人员正忙着为企业签发原产地证书。这一天，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）生效实施，全球最大自由贸易区正式启航。

RCEP现有15个成员国，包括中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰5国以及东盟10国。从人口数量、经济体量、贸易总额三方面看，均占全球总量的约30%。

根据协定规定，6个东盟成员国和3个非东盟成员国正式提交核准书，即达到协定生效门槛。经各方努力，RCEP于2021年11月2日达到生效门槛。1月1日起，RCEP对文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南、中国、日本、新西兰和澳大利亚10国正式生效。韩国将于2月1日加入到生效实施中。剩余成员国也将在完成国内批准程序后陆续生效实施。

商务部有关负责人表示，中方将全面和充分履行RCEP义务，高质量实施协定，引导地方、产业和企业更好把握RCEP带来的市场开放机遇。中方也将与RCEP成员方一道，积极参与和支持RCEP机制建设，将其打造成东亚经贸合作的主平台。

RCEP生效后，已核准成员国之间90%以上的货物贸易将最终实现零关税。协定生效当天，中国与东盟、澳大利亚、新西兰之间的立即零关税比例将超过65％。中国与日本是新建立自贸关系，相互立即零关税比例将分别达到25％和57％。

不只是降关税。RCEP还在原产地规则、海关程序、检验检疫等方面形成统一规则，域内贸易便利化程度将进一步提高。

除了货物贸易，RCEP成员国在服务贸易、投资等方面也作出高水平开放承诺，并建立了高水平的知识产权、电子商务等规则，各类经济要素流动将更加顺畅，域内产业链、供应链和价值链将进一步巩固和发展。

RCEP如期生效，充分体现了各方共同维护多边主义和自由贸易、促进区域经济一体化的信心和决心，将为区域乃至全球贸易投资增长、经济复苏和繁荣发展作出重要贡献。

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