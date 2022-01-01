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中国储备资产规模居全球第一

2022年01月01日06:00 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京2021年12月31日电  （记者邱海峰）国家外汇管理局2021年12月31日公布2021年9月末国际投资头寸表。数据显示，2021年9月末，我国储备资产33730亿美元，增长0.8%，储备资产规模继续位列全球第一。

　　“截至2021年9月末，我国国际投资头寸状况保持稳健，对外净资产增加。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍，我国对外资产总规模增加。2021年9月末，我国对外资产90566亿美元，较6月末增长0.3%。其中，直接投资资产24685亿美元，增长0.3%；证券投资资产9669亿美元，受估值变化影响下降4.6%；对外存贷款等其他投资资产22344亿美元，增长1.9%；储备资产33730亿美元，增长0.8%。

　　对外负债略有下降。2021年9月末，我国对外负债70314亿美元，较6月末下降0.1%，主要受汇率折算和估值变化的影响。其中，来华直接投资负债34223亿美元，增长1.7%；证券投资负债20548亿美元，下降2.6%；吸收存贷款等其他投资负债15439亿美元，下降1%。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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