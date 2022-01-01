新华社深圳1月1日电（记者王丰）区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）1日起正式生效。1日零时，深圳皇岗口岸迎来RCEP生效后全国首批进口货物——5.6吨原产自日本的反射膜。该批货物经深圳海关所属皇岗海关关员查验放行后，将用于手机、数码相机等电子消费产品的生产。

深圳市九立供应链股份有限公司关务总监陈国刚表示，进口的这批反射膜货值133万元人民币，可节省关税6000元左右。RCEP生效第一年，日本原产的反射膜进口关税税率由6.5%降至6.1%，预计可为公司节省税款50万元。

RCEP现有15个成员国，包括中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰5国以及东盟10国。从人口数量、经济体量、贸易总额三方面看，均占全球总量的约30%。

深圳海关关税处处长郑冬阳介绍：“RCEP生效后，已核准成员国之间90%以上的货物贸易将逐步降至零关税，相关原料配件的降税，将带来进口量增长，释放更多资金红利，为行业强化研发、发展升级提供新机遇。”

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