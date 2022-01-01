新华社北京1月1日电（记者谢希瑶）区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）1日生效实施。当天，中国贸促会及地方机构签发首批158份RCEP原产地证书，涉及全国12个省市的69家企业。

记者从中国贸促会了解到，这批原产地证书主要涉及纺织品、化工产品、医疗产品、食品等，出口目的国包括日本、澳大利亚等已生效成员国，涉及出口金额1200万美元，预计减免关税18万美元。

1日，RCEP对文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南、中国、日本、新西兰和澳大利亚10国正式生效。剩余成员国将在完成国内批准程序后陆续生效实施。素有“纸黄金”之称的原产地证书，将成为RCEP成员国享受关税减免等优惠待遇的重要凭证。

目前，中国贸促会输新加坡、泰国、日本、新西兰和澳大利亚的RCEP原产地证书全面采用电子化签发，企业可以“足不出户”办理证书，还可以享受“预约办”“邮寄办”“快速办”等便利化签发服务。证书信息可通过扫描证书二维码或登录中国贸促会网站查询。

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