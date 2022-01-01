人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

中国贸促会签发首批158份RCEP原产地证书

2022年01月01日17:59 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京1月1日电（记者谢希瑶）区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）1日生效实施。当天，中国贸促会及地方机构签发首批158份RCEP原产地证书，涉及全国12个省市的69家企业。

　　记者从中国贸促会了解到，这批原产地证书主要涉及纺织品、化工产品、医疗产品、食品等，出口目的国包括日本、澳大利亚等已生效成员国，涉及出口金额1200万美元，预计减免关税18万美元。

　　1日，RCEP对文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南、中国、日本、新西兰和澳大利亚10国正式生效。剩余成员国将在完成国内批准程序后陆续生效实施。素有“纸黄金”之称的原产地证书，将成为RCEP成员国享受关税减免等优惠待遇的重要凭证。

　　目前，中国贸促会输新加坡、泰国、日本、新西兰和澳大利亚的RCEP原产地证书全面采用电子化签发，企业可以“足不出户”办理证书，还可以享受“预约办”“邮寄办”“快速办”等便利化签发服务。证书信息可通过扫描证书二维码或登录中国贸促会网站查询。

(责编：岳弘彬、文松辉)

分享让更多人看到

推荐阅读
回顾2021年 这些经济民生大事与你息息相关
　　人民网北京1月1日电 （记者杜燕飞、实习生闫佳）2022年新年的钟声已经敲响。回首过去的2021年，全面小康、共同富裕、碳达峰碳中和路线图、北交所成立……一个又一个经济民生热词串联成线，描绘出中国经济社会发展亮丽的答卷。…
抖音与中国唱片集团达成音乐版权合作
　　人民网北京12月31日电 （记者夏晓伦）记者获悉，抖音与中国唱片集团于近日达成音乐版权合作，双方将在歌曲版权、音乐产品、新歌创作等方面展开合作。 公开资料显示，中国唱片集团是中国历史悠久的国家级音像出版集团，拥有数十万优秀的音乐、戏曲、文学、影视剧以及舞蹈、文献等作品，被誉为音像出版业的“国家队”，民族音乐的“博物馆”。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部