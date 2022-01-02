原标题：共享发展机遇，RCEP带来三大红利

区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）于2022年1月1日生效，意味着全球经济体量和发展潜力最大的自贸区正式成立。

国际观察人士认为，世界经济发展正面临逆全球化、复苏乏力等挑战，RCEP生效将为全球化增添信心，为区域合作提供新动力，为世界与中国的互利共赢带来新机遇。

全球化进程添信心

近几年来，经济全球化遭遇逆流，贸易保护主义、单边主义上升，疫情加剧了这一趋势。

RCEP如期生效，不仅是包括中国在内的成员国维护全球化和多边合作的重要成果，也是经济全球化迈出的历史性一步。

——世界经济增长增添更重要动力源。

RCEP共计15个成员国，包括中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰5国以及东盟10国。RCEP成员国经济体量、贸易总额全球占比约30%。汇丰银行经济学家预测，到2030年，RCEP经济圈的经济体量全球占比将提高至50%。

联合国贸发会议报告认为，RCEP经济圈凭借规模和活力“成为全球贸易新的重心”。面对疫情冲击，RCEP有助于增强全球贸易韧性。

——全球形成三大主要自由贸易经济圈。

贸发会议资深经济学家梁国勇表示，RCEP生效确立了全球经济亚太、北美和欧盟三足鼎立格局。RCEP纳入发达经济体、发展中经济体和最不发达国家，具有很强的多元性和包容性。

RCEP不仅是全球最大自贸协定，而且是全面、现代、高质量和互惠的自贸协定。它不仅涵盖货物贸易，还囊括服务贸易、投资等市场准入、经济技术合作、知识产权、电子商务等领域。

英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里表示，RCEP生效是亚洲“迈出的非常重要一步”，全球将由此形成亚太、北美和欧盟三大主要自由贸易经济圈，期待这三者开展合作，共同推动世界经济增长。

区域合作增添动力

对RCEP成员国来说，关税削减、贸易便利、要素流通等一系列实质性利好，将为区域合作搭建新平台，提供新动力。

——更低关税促进域内经贸往来。

协定生效后，已核准成员国之间90%以上的货物贸易将最终实现零关税，各国将在较短时间内兑现货物贸易自由化承诺。

RCEP生效当日，中国与东盟、澳大利亚、新西兰之间的立即零关税比例将超过65%，与韩国相互之间立即零关税比例将分别达到39%和50%。

据日本政府估算，RCEP最终有望使日本91.5%的工业品获得免税，国内生产总值(GDP)提高2.7%，带来的经济效益超过日本迄今签署的其他贸易协定。

2022年东盟轮值主席国柬埔寨商业部预计，柬埔寨的农产品、工业品等将享受特惠关税待遇。RCEP可推动柬GDP增长约两个百分点，出口和投资分别增长7.3%和23.4%。

——更包容新规强化区域供应链和产业链合作。

在全球供需扭曲、供应链不畅的背景下，RCEP的原产地累积规则大大降低了商品享惠的门槛，让区域生产资源流通更为高效、顺畅。

“RCEP具有缔结亚太超级供应链的潜力。”新加坡国立大学商学院教授卢耀群表示，各成员国在RCEP框架下将拥有持续流动的供应链，未来供应链中断将会减少，而亚太地区的蓬勃活力将令世界受益。

——推动区域更均衡发展。

RCEP生效后，区域内发展中经济体和最不发达经济体将获得更大力度的经济和技术援助，逐步弥合成员间发展水平差异。

中国发展机遇共享

分析人士认为，中国持续扩大高水平对外开放，将借RCEP有力推动自身发展，并通过更紧密的经贸合作，与世界共享发展新机遇。

中国商务部副部长任鸿斌表示，协定实施是中国对外开放“新的里程碑”，将成为中国连接国内国际双循环的纽带和桥梁，使国内国际两个市场、两种资源更加紧密相连。

——有利于稳定外贸基本盘。

中国是全球第一贸易大国，促进对外贸易意义重大。在中国主要贸易伙伴中，东盟占“头把交椅”，日本、韩国分别位居第四、第五。2021年前11个月，中国对RCEP其他14个成员国进出口总值为10.96万亿元人民币，占中国同期外贸总值的31%。

对外经济贸易大学中国WTO研究院院长屠新泉认为，RCEP对中国构建“双循环”新发展格局有着重要意义。与RCEP成员国加强经贸关系尤为重要，可以说是中国巩固国际大循环的第一圈层。

——有力推动中国优势产品出口。

RCEP生效后，关税削减涉及机械装备、电子信息、化工等中国优势产品领域。此外，原产地累积规则有助于中国的中间品生产和贸易受益。

梁国勇表示，借助RCEP平台，中国近30%出口可以实现零关税待遇，涵盖上万亿美元贸易额，这有利于扩大贸易规模，推动产业升级，促进经济增长。

——拓展中国与RCEP其他成员国经贸合作宽度与深度。

RCEP生效后，货物、服务、投资开放承诺叠加，区域投资有望更加活跃。梁国勇表示，RCEP改善了区域内服务贸易和投资准入条件，带来更大机遇。

屠新泉表示，中国经济对外辐射作用强，既有大量进口需求，也有大量出口需求；既是吸引外资最多的国家，也是对外投资大国。这种双向效应给其他国家带来机遇，让它们通过贸易和投资纽带共享中国经济发展红利。

（执笔记者：徐超；参与记者：樊宇、刘春燕、陆睿、田明、吴长伟、陈斌杰、孙晓玲、朱晟、刘锴、闫洁、陈占杰、陈晨、宋宇、林昊）新华社北京12月31日电

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