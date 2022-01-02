记者1月1日从中国人民银行获悉，为健全地方金融监管体制、提升地方金融监管效能，人民银行日前会同有关方面研究起草了《地方金融监督管理条例（草案征求意见稿）》，并向社会公开征求意见。

人民银行相关人士介绍，近年来，地方金融业态快速发展，在服务地区实体经济和中小企业融资方面发挥了重要作用。但部分机构内控机制不健全，发展定位产生偏差，存在一定的风险隐患，少数机构违法违规经营甚至从事非法金融活动，加大了区域金融风险。有必要通过制定相关条例，构建权责清晰、执法有力的地方金融监管框架。

记者了解到，征求意见稿将地方各类金融业态纳入统一监管框架，明确了地方金融监管职责，赋予地方金融监督管理部门履职手段，强化了地方金融风险防范化解和处置。

征求意见稿明确了对地方各类交易场所、开展信用互助的农民专业合作社、投资公司、社会众筹机构等四类机构的监管要求，并强调应当加强对非法金融活动的监测、认定和处置。

此外，征求意见稿提出设置过渡期安排，确保平稳过渡。（记者吴雨）

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