2022年春运期间全国铁路预计发送旅客2.8亿人次 春运火车票1月3日开售?
人民网北京1月2日电（记者乔雪峰）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）获悉，2022年铁路春运自1月17日开始，2月25日结束，共40天，全国铁路预计发送旅客2.8亿人次，同比增长28.5%。按照火车票提前15天发售的安排，2022年1月3日，铁路部门将开始发售2022年春运火车票。
国铁集团运输部负责人介绍，2022年铁路春运将面临疫情精准防控、北京冬奥运输保障等多重挑战，情况复杂多变，运输服务组织难度加大。铁路部门将认真落实党中央、国务院元旦、春节期间的工作部署，坚持以人民为中心的发展思想，统筹发展和安全，统筹疫情防控和春运组织，统筹春运和冬奥运输保障，切实做好春运各项工作，不断提升广大旅客的安全感、获得感和幸福感，为冬奥会提供高质量运输服务保障，努力实现“平安春运、有序春运、温馨春运，让旅客体验更美好”的目标。
一是坚持适需安排、应急有备、精准匹配、梯次投放，精准安排旅客运输能力。充分运用发达完善铁路网和现代化高铁网的运输优势特别是“十四五”开局之年新增的线路、动车组资源，专门铺画了春运列车运行图，客运能力能够满足严格疫情防控下的运输需求。春运前，中老铁路和赣深、安九、张吉怀、牡佳、杭台、日兰高铁等新线开通运营，进一步提升了云南、江西、安徽、湖南、黑龙江、浙江、山东等地区运输能力；南昌至深圳的京港高铁南段新通道全线贯通，极大拉近了南昌、合肥、南京、上海等中东部城市与广深地区的时空距离，将有效便利沿线群众春运出行。铁路部门将根据疫情防控形势变化、客票预售情况和候补购票数据，精准分析客流需求，确定图定列车上线和临客启动时机，梯次投放运力。同时保持普速列车必要开行规模，统筹兼顾非客流集中方向列车的开行，坚持开好公益性慢火车，保证旅客群众基本出行。
二是适应疫情防控条件下的旅客出行规律，改进售票和退改签服务措施。统筹疫情防控精准要求和旅客便捷出行需求，不断改进服务举措，方便旅客购票和退改签。延长12306网站（含手机客户端）售票服务时间由每日5:00至23:30调整为5:00至次日凌晨1:00（每周二除外）；提供24小时互联网退票服务，退票截止时间由乘车站开车前25分钟延长至开车前，新增12306 客户端免登录退票渠道；将原来仅可在票面发站办理的开车后车票改签业务，增设网上办理渠道，同时在自助售票终端新增电子客票改签功能；将候补购票最晚截止时间由开车前6小时调整为2小时；为旅客提供乘车临时电子身份证明。
三是主动对接需求，高质量做好冬奥运输服务保障工作。京张高铁安排40对冬奥列车和开闭幕式专列方案。研发上线12306英文网站、英文客户端及英文自助售票机，支持VISA、JCB等国外信用卡购票支付，增设冬奥专区票务服务功能，为冬奥会加强票务和服务保障。
四是科学精准落实疫情防控措施，坚决防止疫情通过铁路春运传播。按照国务院联防联控机制和各地精准防控的政策要求，严格落实旅客乘车全流程疫情防控措施。在售票环节，严控列车载客率，在有条件的列车实行分散售票；在乘车环节，引导旅客有序分散进站候车，严格按照属地政府要求做好测温验码等工作，严防不符合乘车要求的旅客进站上车；在列车运行环节，加强站车广播宣传，按规定预留隔离席位，一旦发现涉疫旅客，科学有序做好处置工作。严格落实北京冬奥会、冬残奥会疫情防控总体方案，对京张高铁清河、延庆、太子城、崇礼4个冬奥服务车站，自1月21日至3月16日实行为期55天的闭环和非闭环管理，闭环人员与普通旅客互不交集；对冬奥运输服务专用车厢和专用列车，严格做好通风消毒等工作，切实做好冬奥运输保障防控工作。
五是统筹货运能力供给，保障电煤等国计民生重点物资运输。春运期间继续加强发电供暖用煤、东北粮食、春耕化肥、节日物资等关系国计民生的重点物资运输，确保人民群众温暖过冬和国民经济平稳运行。加大春节放假期间货源、装卸力量和机具组织，提高作业效率，力保全国铁路日均装车17万车以上，力保全国363家直供电厂存煤可耗天数15天以上。
该负责人表示，铁路部门将根据疫情防控要求和客流变化适时调配运力，动态调整列车开行，不断改进服务举措，努力提升广大旅客出行体验。请广大旅客及时关注“铁路12306”网站和“中国铁路”微信公众号发布的信息，合理安排行程。
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